Dinamo, stop a Varese 

PALL: VARESE 89

DINAMO SASSARI 84

Openjobmetis VA : Alviti 17 (2/2, 4/7), Mitrou-Long 14 (4/7, 2/4), Bradford 6 (0/2, 2/3), Tyus 2 (1/2), Anticevich (0/2 da tre), Librizzi 12 (4/6 da tre), Esposito ne, Fall ne, Hands 27 (5/7, 4/10), Akobundu- Ehiogu 4 (2/2), Assui 7 (1/1, 1/4). All. Kastritis.

Banco di Sardegna SS : Cappel- letti 12 (4/4, 1/2), Bibbins 16 (1/3, 3/7), Weber 20 (8/10, 1/1), Casu ne, Trucchetti ne, Fobbs 15 (5/6, 1/), Tambone 2 (1/2, 0/1), Veronesi 3 (0/1, 1/4), Bendzius 6 (1/4, 1/2), Vin- cini 10 (2/5), Renfro (0/2). All. Bulleri.

Arbitri : Sahin, Quarta e Catani

Parziali : 23-17; 46-34; 64-55.

Note . Usciti per 5 falli: Librizzi, Fobbs Percentuali di tiro: Varese 32/59 (17/36) ; Sassari 30/58 (8/21 da tre). Tiri liberi: Varese 8/8; Sassari 16/20. Rimbalzi: Varese 9 off 21 dif (Tyus); Sassari 9 off 17 dif (Vincini 5).

La rimonta non si completa. Svanisce il sogno dei playoff, già labile perché affidato anche alle sconfitte altrui. Varese si impone 89-84 davanti al pubblico di casa che gli fornisce la spinta necessaria per una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Senza il calore del PalaSerradimigni e soprattutto senza Thomas, la Dinamo non ha un altro leader di classe come Weber che risulta ancora il migliore. Questa volta l'impatto dei cambi è stato inferiore allo standard. I momenti più difficili il Banco li ha vissuti quando mancavano Weber, il sempre più positivo Vincini e Bendzius, un po’ sottotono in attacco.

Parola di coach

Il commento del tecnico Massimo Bulleri: «Sono sinceramente dispiaciuto per il risultato, si gioca solo per vincere, non si può essere contenti quando non si vince. È una partita dove perdiamo negli ultimi 30 secondi con Varese che tira con 9/16 da 3 punti nel 2° tempo e 17/36 da 3 punti. Grande partita di solidità, di sacrificio, senza mai mollare, lottando siamo tornati più volte per giocare con gli ultimi possessi per rientrare. Meriti a Varese ma partita di assoluta sostanza dei miei».

Cenni di cronaca

Avvio non brillante, ma comunque Sassari è sopra: 5-8 al 5'. L'uscita dell'asse Weber-Vincini toglie solidità alla squadra. Varese ha un Librizzi in serata di grazia nel tiro da tre (solo il primo tempo): 4/4 e al 14' il distacco è importante: 34-20. Cappelletti e Weber reagiscono, la difesa migliora nel secondo tempo. Si aggiunge anche Bibbins, che ha orgoglio anche se forza qualcosa: 52-48 al 25'. Nuova sbandatina ed è -9, ma nell'ultima frazione Weber fa pentole e coperchi. Sassari si avvicina più volte a un canestro, ma Fobbs commette due fatali sfondamenti nel finale fatali. Hands la chiude con arresto e tiro.

RIPRODUZIONE RISERVATA