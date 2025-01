Dinamo, stese le v nere 

Dinamo 76

Virtus Bologna 68

Banco di Sardegna Sassar i : Cappelletti 8 (1/3, 2/4), Bibbins 12 (1/2, 3/7), Piredda ne. Trucchetti ne, Halilovic 10 (5/10), Fobbs 16 (0/3, 5/10), Tambone 7 (0/1, 2/5), Veronesi 3 (1/2 da tre), Bendzius 16 (1/4, 4/7), Vincini 4 (2/3), Renfro ne, Gazi (0/1 da tre). All. Bulleri 7

Virtus Segafredo Bologna : Cordinier 1 (0/1, 0/2), Accorsi ne, Belinelli 13 (2/2, 3/8), Pajola 12 (3/4, 2/5), Visconti ne, Shengelia 5 (2/4), Grazulis 5 (1/2, 1/2), Morgan 7 (2/2, 1/4), Polonara (0/2 da tre), Diouf 12 (6/7), Akele (0/1 da tre), Tucker 13 (3/5, 1/3). All. Ivanovic 5,5

Arbitri : Lo Guzzo, Dori e Capotorto.

Parziali : 25-16, 41-37, 61-51.

Note : percentuali di tiro Sassari 27/62 (17/36 da tre); Bologna 27/55 (8/27 da tre). Tiri liberi: Sassari 5/11; Bologna 6/8. Rimbalzi: Sassari 13 off 26 dif (Halilovic 12); Bologna 1 off 24 dif (Diouf 9).

Come l’anno scorso la Dinamo si esalta contro la Virtus Bologna. Tira fuori una prestazione di grande energia e vince 76-68. Non sarà stata la miglior Virtus, apparsa un po’ scarica, ma l’avvio perentorio (25-10) ha messo subito le cose in chiaro. Un dato: Sassari, ultima in serie A per rimbalzi, ha stravinto il confronto sotto i tabelloni e i 13 rimbalzi offensivi hanno fruttato 19 punti mentre gli ospiti ne hanno preso solo uno. Evidente poi la «serenità anche sui tiri sbagliati», come ha evidenziato Bendzius. Tutto questo ha trasmesso emozioni al PalaSerradimigni e così il “Sardinia Day” è diventato il “Bulleri Day”, col coach a pagare pegno per il debutto vincente da capo allenatore con un gavettone.

La partita

Il quintetto tutto straniero sancisce l’utilizzo di Fobbs da “3”, da ala piccola. L’energia e l’aggressività sono quelle giuste, la Dinamo schizza bene dai blocchi di partenza: 13-8 con le triple di Bendzius che serve pure un combattivo Halilovic sotto per il +9. Entrano i cambi e le V2 (Veronesi-Vincini) lasciano il segno per il massimo vantaggio: 25-10 all’8’. Quando però esce Bendzius e bisogna adattare un esterno a “4” Sassari soffre. La Virtus trova il trascinatore in Tucker, guardia potente e veloce, riduce al minimo il distacco (33-32 al 18’) ma dall’arco Bendzius e Tambone respingono i tentativi. Anche nel terzo quarto e nell’ultimo la Virtus prova a rimontare, si avvicina altre volte, l’ultima col 67-62 al 36’, ma le due triple di Bibbins sono determinanti.

