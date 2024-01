Dinamo, stasera fatti bella 

«Cerchiamo di essere belli intensi come contro Pistoia»: ha detto coach Piero Bucchi nel presentare la sfida di stasera in Francia. Cholet e Sassari giocano alle 20 la terza e decisiva partita. In palio un posto nel Gruppo I del Round of 16 dove sono state già inserite due formazioni, Strasburgo e Unicaja Malaga, che hanno vinto i rispettivi gironi della prima fase. Le prime due andranno ai quarti di finale. «È la bellissima opportunità di arrivare nelle prime 16 della Champions, ci proveremo fino alla fine».La squadra francese ha il fattore campo, la formazione sassarese la consapevolezza che nelle due precedenti gare ha dimostrato di avere qualcosa in più: ha vinto di 21 punti la prima partita, proprio a Cholet, ha perso la seconda di appena 4 punti.

Le chiavi tattiche

La differenza tra andata e ritorno l’hanno fatta le guardie francesi Campbell e Randall II, che hanno segnato insieme 19 punti nella prima gara e ben 48 nella seconda. Praticamente la metà della squadra. E infatti il tecnico Bucchi indica la strategia: «Cholet ha talento ed esperienza, lo abbiamo visto anche nella partita di Sassari, per cui dobbiamo essere bravi difensivamente sui loro creatori di gioco e avere impatto a rimbalzo: ci può permettere di correre».La Dinamo ha poi qualcosa in più come peso e talento dentro l’area con Diop e Gombauld e l’aiuto di Charalampopoulos, che con la sua doppia dimensione di gioco (tiro da fuori e spalle a canestro) costringe le difese a fare scelte diverse.Con la classifica di campionato più tranquilla, la coppa europea non diventa un disturbo ma l’opportunità per dare brillantezza a una stagione iniziata in maniera opaca.

