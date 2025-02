Dinamo sorridi: c’è Thomas 

Sassari. Un sorriso per provare a smaltire la delusione dell’ennesima prova di maturità fallita. Ieri sull’Isola è sbarcato Rashawn Thomas: è partito dalla Cina, dove giocava, è andato negli Usa per ritirare il visto e quindi è arrivato ad Alghero. La società lo ha salutato con un “Welcome Back”, visto che ha indossato la maglia biancoblù nella stagione 2018/19. Sosterrà le visite mediche e poi si aggregherà alla squadra.

Se le condizioni fisiche fossero buone, potrebbe essere a disposizione per il match di sabato contro Milano. Bisogna ricordare che è l’ottavo straniero in lista e se ne possono schierare soltanto sei. Renfro è fuori per infortunio, ma se Thomas viene convocato deve starne fuori un altro. La società conta molto sull’entusiasmo che porta il ritorno del lungo di Oklahoma City per risollevare l’ambiente e la squadra.

Salvezza da conquistare

La sconfitta di Veroli con Scafati ha contraddetto i piccoli segnali di progresso che la formazione guidata da Bulleri aveva mostrato soprattutto contro la Virtus Bologna, pur stanca dall'Eurolega, e contro il Le Portel in Europe Cup. Ha lasciato perplessi soprattutto l’approccio molle in una partita che lo stesso coach aveva definito «un crocevia della stagione». Il vantaggio sulle ultime due, che retrocedono, resta di 6 punti, e sono Cremona e Pistoia che il Banco deve ancora affrontare.

Ha battuto entrambe: colpaccio a Cremona con un margine di 15 punti (quindi si giocherà al PalaSerradimigni) e successo casalingo su Pistoia di appena 2 punti. In teoria potrebbe bastare battere queste due formazioni per garantirsi la permanenza in Serie A. A quota 18 e con i due scontri diretti a favore i biancoblù sarebbero tranquilli, a 20 arriverebbe la certezza della salvezza. Difficile che Cremona o Pistoia vincano sei delle dodici gare rimaste, impensabile che ne vincano addirittura sette.

Due gare e poi la pausa

Oggi la Dinamo gioca contro Cholet al PalaSerradimigni (20,30) nell’ultima gara di Europe Cup. I francesi sono già qualificati, Sassari è già eliminata. A proposito: se il Banco chiude al dodicesimo posto attuale corre il rischio di non avere neppure la possibilità di giocare i preliminari di Champions ma le resta solo (di nuovo) la Europe Cup, la minore delle coppe europee. Parteciparvi avrebbe senso solo se si riuscisse ad arrivare almeno alla Final Four.

Contro la big

Sabato in campionato invece il big match contro Milano, sempre al PalaSerradimigni.

