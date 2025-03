Dinamo, sono tutte decisive 

Sassari. «Ogni gara rimasta dobbiamo giocarla come fosse quella decisiva per la salvezza»: Matteo Tambone parla con l'esperienza di chi ha ha già vissuto stagioni complicate, come a Pesaro. Domani c'è Venezia al PalaSerradimigni per un mezzogiorno di basket ad alto rischio. Sassari all'andata è riuscita ad espugnare il PalaTaliercio per 84-78 producendo la migliore gara in trasferta della stagione: 19 punti a testa per Bibbins e Fobbs, 13 di Halilovic e 11 di Cappelletti, ma soprattutto grande precisione nel tiro da due e ottima difesa.

Da allora la situazione è cambiata: Sassari ha vinto solo una gara col coach Bulleri e da tre giornate è ferma, tanto che il vantaggio sulla zona retrocessione è sceso a 4 punti e stanotte una delle tre formazioni all'ultimo posto si avvicinerà perché è in programma Cremona-Napoli. La Reyer invece è risalita dopo la falsa partenza: 6 vittorie nelle ultime 8 partite e playoff distanti solo due lunghezze. Il tema quindi è chiaro: la Dinamo cerca una delle tre vittorie che servono per mettere al sicuro la serie A, Venezia vuole agganciare l'ottavo posto.

Momento delicato

Il coach Massimo Bulleri sta provando a spingere in allenamento: «È stata una settimana intensa fisicamente e mentalmente, sono ottimista sotto questo punto di vista ma chiedo alla squadra ancora un passo in avanti perché abbiamo margini di miglioramento e dobbiamo arrivare al massimo delle potenzialità».

Qualche acciacco fisico per il centro Halilovic. Da capire quali sono le sue condizioni. In ogni caso il Banco ha tesserato 8 stranieri: uno (Renfro) è infortunato, ma c'è la guardia Gazi a disposizione, mentre dell'alapivot Udom (italiano) si sono perse le tracce: è fuori da quattro mesi. Al di là delle assenze, bisogna capire quanto questo organico sia capace di giocare con la determinazione e la cattiveria che servono per salvarsi. Il tecnico biancoblù chiede «aggressività in difesa per 40 minuti, un livello mentale esclusivamente mirato a portare la performance al livello più alto».

L'avversaria

Venezia ha un solidissimo asse play-pivot: Ennis segna 15 punti col 43% nelle triple e smazza quasi 6 assist, il centro Kabengele va in doppia cifra costantemente: 14,5 punti e 9,5 rimbalzi. Tra gli altri stranieri l'ala Parks e l'alapivot Wiltjer sono i più prolifici: 11 punti a testa. Nel gruppo italiano ci sono due ex: il centro Tessitori, che viaggia a 6,5 punti di media, e il play italoargentino Fernandez, al rientro dopo un piccolo infortunio. Atletismo e solidità a rimbalzo (prima in quelli difensivi) consentono a Venezia di proporre una delle migliori difese del campionato: neppure 78 punti subiti.

