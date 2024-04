Dinamo, solo salvezza? 

Sassari. L'ultima vittoria di Varese al PalaSerradimigni risale al girone di ritorno del campionato 2017/18. Risultato 87-91 e fu proprio quella sconfitta a lasciare fuori dai playoff la Dinamo, per la prima e finora unica volta. Esperienza da non ripetere, anche se vincere il lunch match di mezzogiorno potrebbe non bastare, così come ripetersi poi con Scafati e Reggio Emilia. In questa stagione Sassari si sarà anche «conquistata la salvezza per propri meriti» come ha sottolineato il coach Markovic, ma per entrare tra le prime otto dovrà sperare pure nei passi falsi altrui. Soprattutto di Pistoia (l'unica sulla quale è in vantaggio negli scontri diretti) e Napoli, contro la quale ha perso due volte.

Motivazioni

A Varese serve una vittoria per mettere al sicuro la serie A, quindi si presenta al PalaSerradimigni con tante motivazioni, anche se pure i lombardi possono salvarsi sfruttando le disgrazie altrui. In teoria chi non può sbagliare è proprio il Banco di Sardegna, che però ha diluito quella concentrazione e compattezza difensiva che le hanno consentito il clamoroso tris con le prime tre del campionato e il colpaccio a Brindisi. Per molti potrebbe essere più forte la motivazione di mettersi in mostra per strappare un bell'ingaggio nella stagione prossima. Va ricordato infatti che a parte il play Cappelletti, tutti gli altri giocatori sono in scadenza di contratto. Una condizione che dà una spinta individuale più che corale.

I duelli

Il trio di play-guardie formato da Mannion, Besson e Moretti (in diversi accoppiamenti) garantisce ben 44 punti di media, la metà di quelli che realizza l'intera squadra. Varese preferisce un gioco ad alti ritmi e con tanti tiri da tre: tirano più di tutti ma lo fanno col 38%. Al bombardamento partecipano le ali statunitensi Brown e McDermott. Ci vorrà quindi una particolare attenzione sul perimetro, sia nella transizione difensiva, sia negli aiuti sulle penetrazioni (occhio a Mannion) che poi terminano con uno scarico per il tiratore. Sulla carta la Dinamo ha più pericolosità dentro l'area coi pivot Diop e Gombauld. Il tallone d'Achille di Varese è la difesa: ben 90 punti incassati di media. Sono una conseguenza del ritmo alto e dei tanti possessi, ma sono anche una spia della differenza di rendimento tra le due metà campo. L'importante è che come contro Pesaro, i biancoblù non pensino che siccome far canestro può essere semplice, non serva difendere forte e attaccare con l'equilibrio giusto. In altre parole: se il Banco gioca di squadra e rallentando ogni tanto, può vincere. Se imposta la partita contro Varese a chi fa più canestri, rischia grosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA