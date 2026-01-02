Dinamo, sogno proibito 

Sassari. Ritorna Miro Bilan al PalaSerradimigni. Ancora da ex. Come capolista della serie A, Insieme a un altro ex: Jason Burnell. La prima gara del 2026 è un test ad altissimo coefficiente di difficoltà per la Dinamo, che domani riceve alle 16 la Germani Brescia.

Nella stagione passata doppia vittoria dei lombardi. Lo ricorda anche Luca Vincini che in quella gara di Sassari giocata senza Rashawn Thomas dovette confrontarsi con quello che è l'Mvp del campionato. «Nella stagione passata non è andata bene, questa volta cercheremo di fare meglio per limitarlo».

La nuova penalizzazione di Trapani, scesa a 12 punti, ha rimesso in corsa il Banco di Sardegna, che è a quota 10. E infatti il pivot dei biancoblù evidenzia: «È come se cominciasse un nuovo campionato, non siamo ancora fuori dalla lotta per la Final 8 e cerchiamo di raggiungere questo obiettivo». La qualità di Bilan la conosce benissimo anche il coach Veljko Mrsic: «L’ho allenato 4 anni al Cedevita e in nazionale. Miro è un giocatore bravo che esprime alto livello di gioco, ma anche noi abbiamo buonissimi giocatori e questa è una sfida per capire se si può competere con lui». E il tecnico croato si è concesso una battuta: «Comunque Vicini ha più capelli di Miro».

Beliauskas ok

Resta sempre fuori l'ala Marshall che per il problema al ginocchio destro starà fermo almeno tutto il mese. Sarebbe stato il giocatore ideale per contrastare sia Burnell, sia Ndour. Se non altro recupera la guardia Beliauskas, uscito per una botta a una coscia nel momento migliore della Dinamo contro Treviso, quando aveva tentato la fuga. «Ha ripreso ad allenarsi a Capodanno e quindi ci sarà», ha chiarito Mrsic che sta cercando di rilanciare il lituano anche inserendolo in quintetto.

L'avversaria

Naturalmente Brescia non è solo Bilan o Burnell, basti dire che nella graduatoria di valutazione figurano tra i primi sei anche il play Ivanovic e la guardia Della Valle, avversario dei sassaresi già ai tempi della finale scudetto contro Reggio Emilia, e sesto marcatore della serie A con 16,6 punti ottenuti anche grazie ai tanti tiri dalla lunetta che si procura (quasi 6) e che raramente sbaglia: ha il 94,5%. Senza dimenticare l'ala Ndour, che realizza 11 punti e cattura oltre 5 rimbalzi. E come non bastasse da qualche settimana è rientrata pure la guardia Massinburg, altro giocatore da doppia cifra.

Del resto la Germani ha perso solo due gare su 13: in volata contro Trapani e contro la Virtus Bologna che la ha affiancata in vetta alla classifica.

