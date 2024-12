Dinamo, sofferta e preziosa 

Dinamo Sassari 96

Treviso Basket 94

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 9 (2/4, 1/2), Bibbins 22 (3/5, 3/4), Halilovic 20 (8/8), Fobbs 12 (5/6, 0/7), Tambone 3 (1/5 da tre), Veronesi 10 (3/6 da tre), Bendzius 16 (1/3, 3/5), Vincini 4 (1/2), Renfro (0/2), ne Trucchetti, Piredda e Vasselli. All. Markovic.

NutriBullet Treviso : Bowman 15 (3/5, 3/7), Harrison (4/6, 3/7), Torresani 1 (0/1 da tre), Mascolo 16 (6/9, 0/4), Mezzanotte 11 (4/6, 1/2), Pellegrino 4 (0/1), Alston 7 (1/2, 1/1), Paulicap 13 (6/7), Macura 5 (2/2, 0/4), Spinazzè, ne De Marchi. All. Vitucci.

Arbitri : Lo Guzzo, Perciavalle e Nicolini.

Parziali : 22-29, 45-51, 74-69.

Note . Uscito per 5 falli Bowman al 39’53” (94-94). Percentuali di tiro: Sassari 31/59 (11/29 da tre); Treviso 34/64 (8/26 da tre). Tiri liberi: Sassari 23/29; Treviso 18/23. Rimbalzi: Sassari 5 off 16 dif (Bendzius 6); Treviso 13 off 25 dif (Harrison e Mascolo 6).

Sassari. Un'altra vittoria soffertissima e in volata, ma assai preziosa per la classifica, che vede ora la Dinamo decisamente più vicina alle prime otto (e quindi alla Coppa Italia) che al penultimo posto. È finita 96-94 con 8 punti consecutivi del play Bibbins, personalità inversamente proporzionale ai 170cm scarsi. Harrison ha fatto una volta il miracolo (tripla centrale con tabellata per il 94-94) ma non il secondo, perché l'arcigna difesa di Fobbs lo ha costretto a tirare una mattonata.

La sintesi della gara l'ha fatta Justin Bibbins: «Abbiamo giocato bene nel momento più difficile, il finale, ma l'approccio del primo tempo non va bene, il nostro standard deve essere quello del terzo quarto”.

Assenze e mercato

Treviso è arrivata senza l'ala Olasevicius, il miglior attaccante, e nel terzo quarto ha dovuto fare accomodare Bowman con 4 falli. Sassari si è presentata come al solito senza l'ala Sokolowski e l'alapivot Udom. Non ingannino i cinque giocatori in doppia cifra in una partita dal ritmo alto e i tanti possessi: Sassari è stata schiacciata a rimbalzo nel primo tempo 7 contro i 23 della NutriBullet. La gara l'ha cambiato proprio quando ha impattato il computo dei recuperi sotto i tabelloni. Occorre però un rimbalzista, altrimenti è dura puntare al settimo-ottavo posto.

Cenni di cronaca e tattica

Botta e risposta tra i centri Halilovic e Paulicap, ma le triple di Bowman e Harrison rompono l'equilibrio e Sassari finisce a -7. Nel secondo quarto meglio gli italiani del Banco che quelli di Treviso (29-32 al 12') però quando rientra il quintetto, la NutriBullet anche a +8. Dopo l'intervallo il Banco innesta le marce alte: difende, copre bene a rimbalzo e fa transizione. Le entrate di Fobbs e le triple di Bendzius provocano il 15-0 che consente il sorpasso. Si arriva anche a +9 ma Treviso non molla, rientra e gli ultimi minuti sono da cardiopalma. La risolve Bibbins.

RIPRODUZIONE RISERVATA