Dinamo, si riparte  dall’altra Milano 

Si parte con Milano-Sassari il 25 settembre. Non è però l'Olimpia e neppure il Forum di Assago, bensì l'Urania Milano, club che solo dal 2019 è in A2 e gioca nel più piccolo Allianz Cloud. Preambolo necessario per ricordare che la stagione 2026/27 sarà al gradino inferiore, contro avversarie inedite ma anche contro club blasonati, che hanno vinto persino scudetti come Fortitudo Bologna, Pesaro e Caserta, o che comunque sono state antagoniste dei biancoblù in serie A come Avellino e Brindisi. In definitiva, un campionato da scoprire e anche difficile da inquadrare dopo 16 stagioni vissute in serie A e non da comparsa, se si escludono gli ultimi tre campionati. La curiosità è che quasi tutti i club blasonati verranno affrontati prima al PalaSerradimigni, con un girone d'andata che propone ben tre doppi turni casalinghi. La prima gara interna è contro Montecatini.

I commenti

Il coach Luca Vitali ha commentato: «È un calendario tosto, caratterizzato da picchi durante la stagione grazie ai doppi turni. Ne siamo consapevoli e dobbiamo farci trovare pronti. Partiremo in trasferta, non sarà facile ma non vediamo l'ora di abbracciare i nostri tifosi già alla seconda giornata per creare un clima di entusiasmo, tutti insieme».

La formula

La stagione regolare si compone di 38 partite. Soltanto la prima viene promossa direttamente in A. Dopo di che scatteranno i play-in per le squadre classificate dall'ottava alla tredicesima posizione (gara secca in casa della meglio piazzata); in seguito i playoff che coinvolgeranno le due vincenti la fase e le squadre arrivate dalla seconda alla settima posizione. In questa fase si gioca invece al meglio delle cinque partite (eventuale bella in casa della meglio piazzata) e soltanto la superstite salirà in Serie A. Regole invece uguali per la Coppa Italia: se la contendono le prime otto squadre in classifica al termine del girone di andata. Final 8: 12-14 marzo.

Il calendario . 1ª giornata (25 /9): U. Milano-Dinamo Sassari ; 2ª (4/10): Sassari-Montecatini; 3ª (11/10) Mestre-Sassari:

4ª (18/10): Sassari-Cento;

5ª (21/10): Sassari-Rimini; 6ª (25/10): Ruvo di Puglia-Sassari: 7ª (1/11): Sassari-Caserta; 8ª (8/11): Cividale-Sassari; 9ª (11/11): Sassari-Pesaro; 10ª (15/11): Sassari-Avellino; 11ª (22/11): Livorno-Sassari; 12ª (20/11): Sassari-Forlì; 13ª (8/12): Cremona-Sassari; 14ª (13/12): Sassari-Rieti; 15ª (16/12): Sassari-Brindisi; 16ª (20/12): Torino-Sassari; 17ª (23/12): Pistoia-Sassari: 18ª (30/12): Sassari-F. Bologna; 19ª (3/1/2027): Vigevano-Sassari; 20ª (10/1): Sassari-Livorno; 21ª (17/1): Montecatini-Sassari; 22ª (20/1): Caserta-Sassari; 23 ª (24/1): Sassari-Cividale; 24ª (31/1): Pesaro-Sassari; 25ª (3/2): Sassari-Pistoia; 26ª (7/2): Forlì-Sassari; 27ª (14/2): Brindisi-Sassari; 28ª (21/2): Sassari-Cremona; 29ª (28/2): Bologna-Sassari; 30ª (7/3): Sassari-Ruvo di Puglia; 31ª (21/3): Rimini-Sassari; 32ª (27/3): Sassari-Milano; 33ª (4/4): Cento-Sassari; 34ª (7/4): Sassari-Mestre; 35ª (11/4): Avellino-Sassari; 36ª (14/4): Sassari-Torino; 37ª (18/4) Rieti-Sassari; 38ª (25/4): Sassari-Vigevano.

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