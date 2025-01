Dinamo, si riparte dalla Next Gen 

Sassari. La prima Dinamo a scendere in campo è quella più giovane, per la Next Gen Cup, il torneo che mette a confronto le squadre Under 19 della serie A di basket. Oggi a Rimini i biancoblù allenati da Carlini affrontano alle 15.30 l'Armani Milano, formazione che guida il girone B a punteggio pieno: 4/4 nella prima tappa, quella di Varese, dove l'ala Garavaglia ha fornito quasi 18 punti di media. I giovani sassaresi invece hanno vinto finora solo una gara: 113-44 su Trapani, cenerentola del raggruppamento. In quel match clamorosa tripla doppia del play Stefano Trucchetti con 10 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. L'unica tripla doppia per ora della Next Gen Cup. Il sassarese ha viaggiato alla media di 20 punti. Da seguire pure Vasselli e Casu.

Domani alle 13 match contro Reggio Emilia, formazione alla quale basta la quarta vittoria per essere certa di disputare la Final 8 alla quale accedono le prime quattro su otto di ognuno dei due raggruppamenti. Occhio alla torre El Hadji, ragazzo alto 212 cm che va in doppia doppia fisso tra punti e rimbalzi. Sabato infine contro Treviso nella gara più abbordabile: anche i trevigiani hanno vinto solo una gara, quella contro Trapani, ma con scarto inferiore: +50. Match che sarà deciso probabilmente dal duello tra i due play: il sassarese Trucchetti e Spinazzè.

