Dinamo, si parte contro Campobasso 

Sassari. Si inizia il 28-29 settembre con l'Opening Day di Genova, dove la Dinamo Women affronterà Faenza. Anzi no. La Legabasket femminile dopo avere diramato ufficialmente il calendario alle 12 di ieri, tre ore dopo ha avvertito che era una versione provvisoria. Il calendario è riapparso dopo le 16 con le gare cambiate: la prima avversaria sarà il Campobasso. Ennesima figuraccia di una Lega che questa estate dopo aver perso ben tre squadre per mancata iscrizione (Ragusa, Roma e addirittura Virtus Bologna) ha certificato la Mercede Alghero come unico club per l'ammissione alla A1 e invece dopo due settimane sono arrivati i veti di Comtec e Commissione Impianti Sportivi.

Calendario ballerino

Nella prima stesura la Dinamo Women avrebbe affrontato prima Faenza nell'Opening Day e poi Battipaglia e Campobasso in casa. Al terzo turno era previsto il riposo visto che le squadre sono dispari. I big match alla sesta giornata, a Venezia, e all'ultima, a Schio, il 15 dicembre. Ora invece slitta all'ottavo turno il riposo e il finale è di fuoco: nona giornata sul parquet delle campionesse d'Italia di Schio, decima in casa contro Venezia e chiusura d'andata a Sesto San Giovanni col Geas. Coach Antonello Restivo ha rilasciato un commento che vale a prescindere dal calendario: «Chiaramente per noi il turno di qualificazione in EuroCup Women contro Giannina (19 settembre) rappresenta già un test importante al quale lavoreremo con impegno fin da subito. Sappiamo che ci vuole del tempo per costruire la chimica di una squadra che ha cambiato tanto come la nostra ed è quello che faremo da subito: l’obiettivo è crescere partita dopo partita. L’assetto a undici squadre cambia leggermente la tempistica del campionato ma noi non ci pensiamo».

