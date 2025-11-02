Dinamo, si cambia? 

Sassari. La Dinamo cerca un nuovo allenatore, anche se ufficialmente sulla panchina c'è ancora Massimo Bulleri. Radio mercato dà in pole position il livornese Alessandro Ramagli, 61 anni, nelle ultime quattro stagioni a Verona. Pare che la trattativa sia avanzata e quindi hanno perso consistenza le ipotesi di Frank Vitucci, ex Treviso, e Walter De Raffaele, ex Tortona che ha lavorato tanti anni a Venezia (con il gm Mauro Sartori). Il nome che piacerebbe più ai tifosi è invece quello dell’ormai ex ct Gianmarco Pozzecco. Chissà se visti i tempi strettissimi il cambio di allenatore avverrà prima della gara di domani di Europe Cup contro lo Sporting Lisbona, o prima della sesta partita di campionato, in casa contro Cantù.

Il livornese

Alessandro Ramagli è tecnico esperto (ha iniziato 30 anni fa) che ha costruito la sua fama soprattutto con le promozioni dalla A2 alla massima serie. Ne ha ottenute ben quattro con Biella, Pesaro, Virtus Bologna (aveva Marco Spissu in squadra) e Verona. Decisamente meno fortunato in A (Teramo, Pistoia e la stessa Verona) mentre ha fatto carriera internazionale anche con le nazionali giovanili. Curiosità: oltre ad avere allenato Spissu, ha anche lanciato giocatori come Achille Polonara, Sasha Grant e Alessandro Pajola.

Il roster

Se il tecnico Bulleri appare prossimo al taglio, traballa pure la posizione di qualche straniero. Primo fra tutti la guardia Johnson, che al di là del contributo offensivo insufficiente (9 punti col 22% nelle triple) aiuta troppo poco nella costruzione del gioco. Lampante nella gara contro Udine che ha ingabbiato il play Buie con difensori più alti e raddoppi, senza che Johnson ne diventasse l'alternativa per l'impostazione del gioco. Gli altri pur tra molti bassi e pochi alti hanno comunque fatto vedere qualcosa. Certo è che cambiare 10 giocatori su 12 non è stata un'idea brillante, perché non è rimasto un nucleo sul quale fare affidamento e a oggi il gioco corale latita, specie in difesa.

Classifica pericolosa

In fondo alla classifica sono rimaste solo Sassari e Treviso, dove è andato l'ex gm biancoblù Federico Psquini. Mai era accaduto da quando la Dinamo è in serie A che restasse a secco dopo cinque giornate. Persino nel deludente campionato passato aveva ottenuto almeno un successo, peraltro netto contro Napoli: 94-76. La seconda vittoria era arrivata alla settima giornata, contro Pistoia, una delle due squadre retrocesse. La partita di giovedì contro Cantù vale già doppio, perché poi ci sarà la trasferta al Taliercio contro Venezia.

