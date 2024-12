Dinamo, si alza l’asticella 

Sassari. La Dinamo affronta il Bilbao delle due torri: Jones e il nazionale islandese Hlinason, 213 cm a testa. La seconda fase della Europe Cup, sempre con girone a 4, si apre al PalaSerradimigni (20.30) contro una formazione molto strutturata dentro l'area, dove invece Sassari fatica, come dimostra l'ultimo posto in Serie A nella classifica dei rimbalzi. Anche il play è sovradimensionato rispetto a Bibbins: l'estone Kullamae è alto 194cm, un quarto di metro in più. La formazione basca ha ottimi tiratori come la ventunenne guardia Dominguez (45% nelle triple) e la guardia svedese Pantzar che dall'arco ha addirittura il 61%. C'è persino l'ex Milano Dragic, anche se ormai ha 35 anni.

Avversaria alla portata

Eppure non è che Bilbao stia facendo sfracelli. Nella Liga Acb è 12, come Granada, unica avversaria battuta nelle ultime 5 partite. L'ultima sconfitta è avvenuta per mano del Saragozza di Marco Spissu (18 punti e 6 assist). Il primo posto con percorso netto della prima fase di Europe Cup è stato ottenuto contro avversarie modeste: Prievidza, settimo in Slovacchia, Kutaisi 2010, quinto nel campionato della Georgia, e Balkan, secondo in Bulgaria. Ecco perché è teoricamente uno scontro ad armi pari come valore, anche se il Banco di Sardegna dovrà fare ancora a meno dell'ala piccola Sokolowski e affidarsi al sempre più sorprendente Veronesi.

Le altre due avversarie sono Cholet, capolista in Francia, e Le Portel che invece è terzultima. Vanno ai playoff le prime due, battere Bilbao significa essere già a metà dell'opera.

