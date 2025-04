Dinamo, sguardo al futuro 

Sassari. Gara spareggio domani alle 11.30 sul campo della Dolomiti Energia Trentino. Lo spareggio non è però per i playoff, con Trento che può puntare ancora al primo posto e Sassari al massimo al nono, ma semplicemente per il bilancio tra le due formazioni, che è in perfetta parità: 14 vittorie a testa. La Dinamo dovrà affrontare la rivelazione del campionato senza i due lunghi: Halilovic è fermo ormai dall'inizio di marzo, mentre Thomas ha saltato le ultime due partite. «Con Thomas navighiamo a vista», dice il coach Massimo Bulleri. L'impressione è che non si voglia rischiarlo. Sarà quindi durissima per Vincini e Renfro affrontare i centri molto atletici che si alternano dentro l'area: Mawugbe segna 6 punti col 70% da due e cattura 6 rimbalzi, Bayehe viaggia a 5 punti e altrettanti rimbalzi di media. Aiutano a rimbalzo la ventenne ala Niang, cresciuto vertiginosamente (9 punti e 5 rimbalzi) e la guardia-ala Pecchia.

Tiratori ad alto ritmo

Coach Bulleri evidenzia le qualità di Trento: «Oltre che a rimbalzo, l'altra chiave è nella difesa dei primi 10-15 secondi dove loro sono molto bravi a sfruttare le caratteristiche dei giocatori sia al tiro che nell'uno contro uno. Sarà una partita di grande dispendio energetico». La Dolomiti Energia è la squadra più precisa della serie A nel tiro da tre punti: 39%. Merito soprattutto dell'ala Cale (47% dall'arco dei tre punti), dell'inossidabile capitano Toto Forray (44%), dell'ala Lamb e del play-guardia Ford (16 punti), che sfiorano il 38%. Occhio poi al muscolare Ellis, guardia da 10 punti e 4 rimbalzi. La curiosità è il duello tutto lituano nello spot “4” quello di alapivot: Bendzius (11 punti col 40% da tre) se la vedrà con Zukauskas, che segna 8 punti col 38% nelle triple.

Futuro italiano

Da un punto di vista societario, la Dinamo cerca di raggiungere almeno i 28 punti, il minimo da quando è in serie A. Per quanto riguarda le coppe europee forse il nono posto aiuterebbe a disputare i preliminari della Champions in caso ci sia almeno una rinuncia. Sulle intenzioni di disputare almeno la Europe Cup non si è ancora discusso. Così come della costruzione della squadra, a parte l'opzione sulla conferma del coach Bulleri anche per la stagione prossima. Logico che tutto partirà dagli italiani. La conferma del centro Vincini è scontata (ha un triennale), così come quella dell'ala piccola Veronesi che ha un biennale come la guardia-ala Tambone e l'alapivot Udom, ma per quest'ultimo, infortunato da novembre in poi, è probabile che si interrompa il rapporto. In scadenza il play Cappelletti ed è il punto interrogativo più grande.

