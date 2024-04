Dinamo, servono quattro successi per la postseason 

Sassari. In un campionato senza dominatori, alla Dinamo potrebbero non bastare tre vittorie nelle ultime cinque partite per agganciare i playoff promozione. Non era mai accaduto nel Terzo Millenio che la capolista avesse soltanto 36 punti dopo 25 partite. E dopo undici stagioni in testa non c'è Milano o Bologna, ma Brescia. Anche questo la dice lunga sulla vulnerabilità in campionato dei due club da Eurolega, che hanno perso finora una partita su tre.

Proprio il colpaccio di Pistoia sul campo della Virtus nel giorno di Pasquetta (i toscani erano a -19 nel terzo quarto) ha diminuito le chance di Sassari, che pure dopo la pausa per la Coppa Italia e le nazionali è 4/5. A proposito, forse sarebbe stato en plein se il play Jefferson non si fosse infortunato proprio all'inizio della gara di Trento. Con l'americano sul parquet il Banco di Sardegna viaggia alla stessa andatura delle prime tre della classe.

Scontri diretti

Delle tre squadre che stanno davanti con due lunghezze di vantaggio, occupando sesto, settimo e ottavo posto, la formazione di Markovic ha scontri diretti favorevoli solo con Pistoia, perché a parità di vittorie (una a testa) ha un saldo di +33. Invece è 0-2 con Tortona e 1-1 ma con -4 con Trento.

La Dinamo è appaiata a Napoli, ma deve farle visita e provare a rimediare alla sconfitta incassata al PalaSerradimigni, mentre lo scarto di -21 appare quasi insormontabile. I biancoblù devono vincere le tre partite al PalaSerradimigni contro Pesaro, Varese e Reggio Emilia. Se fanno anche il colpaccio a Napoli o a Scafati (meglio Napoli) i playoff scudetto saranno sicuri, visto il calendario di Trento (gioca a Milano e Bologna) e Tortona (va a Brescia e riceve Bologna).

Treier piace alla A2

Intanto la A2 dopo aver portato via Stefano Gentile (ha firmato un ricco biennale a Trapani) si è fatta avanti anche per Kaspar Treier, che piace a Trieste. La squadra sassarese però ha detto no perché non può perdere un altro italiano, tanto più l'ala estone di formazione italiana che entra ogni tanto nelle rotazioni e potrebbe avere qualche minuto in più dopo la partenza di Gentile.

