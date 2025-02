Dinamo, servono 6 punti 

Sassari. Lampi della Dinamo che verrà. La gara contro Milano, persa in volata 72-78, ha mostrato una sorta di anteprima di quello che può diventare il Banco di Sardegna. Le due settimane di sosta del campionato per la Coppa Italia e la Nazionale serviranno per fare trovare la migliore condizione a Sokolowski e Thomas, recuperare Bibbins e Gazi, ma anche per lavorare in allenamento su una squadra che dovrà modificare qualcosa a livello tattico e trovare nuovi equilibri.

Potrà farlo senza particolari assilli dal momento che la sconfitta è stata indolore: hanno perso Pistoia, Napoli e Varese, quindi il vantaggio sulle concorrenti resta di 4-6 punti. Con tre vittorie nelle restanti undici giornate la salvezza sarà sicura.

Quintetto alto

Tolti il quintetto senza play per qualche minuto (dettato dalla necessità) e quello “piccolo” con Sokolowski o Veronesi da “4”, l'esperimento più interessante è stato quello del terzo quarto, un quintetto fisicamente prestante: Sokolowski a giocare nel suo ruolo naturale di ala piccola, Thomas a fare l'alapivot (ruolo che preferisce) e un centro. Inizialmente come pivot c'era Vincini e la Dinamo da -9 è arrivata sino al -4 del 33'. Poi è entrato Halilovic e Sassari si è addirittura portata in testa nel momento in cui non aveva Cappelletti e Sokolowski faceva da play visto che ha più ball handling di Fobbs e Veronesi.

Insomma, il quintetto pesante ha prodotto un plus/minus di +9 dimostrando che aumentando la fisicità si riesce a tenere testa anche a Milano, stanca magari quanto la Virtus Bologna, ma decisamente più agguerrita nel cercare la vittoria.

Modifiche

Una gara non è abbastanza per giudicare, ma Thomas è andato meglio come alapivot che come centro, perché può far pesare il suo atletismo e sa muoversi sia dentro l'area sia colpire con un discreto tiro dai 4 metri. Oltretutto Thomas da “4” consente un utilizzo non esagerato di Bendzius e permette di continuare a dare spazio a Vincini, che ha bisogno di minutaggio per crescere. Per lo stesso motivo di impatto fisico Sokolowski è molto produttivo da ala piccola. Naturalmente non vanno accantonati il quintetto leggero che può essere utile in alcuni momenti. L'impressione è di una Dinamo che aumenta stazza e soluzioni tattiche. Anche la disponibilità di sette stranieri da ruotare (possono giocarne solo sei) consente di fare fronte anche a infortuni e malanni vari.

