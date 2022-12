Dinamo, serve una reazione 

Sassari. Chissà se proprio la gara contro Tortona saprà ridare orgoglio e spirito vittorioso alla Dinamo rullata da Milano. La sfida contro i piemontesi di fine settembre per la Supercoppa propose la miglior versione della squadra sassarese. Due mesi e mezzo dopo, stasera alle 20.30, il Tortona si presenta come gruppo cresciuto e solido, terza forza del campionato in perfetta linea con l'ascesa della stagione passata. Sassari invece solo ora assume la conformazione decisiva, salvo ritorni sul mercato nel nuovo anno. Quella vittoria per 84-83 in semifinale di Supercoppa ebbe come protagonista Bendzius, con la tripla del sorpasso realizzata in contropiede, e il centro Onuaku con la stoppata clamorosa rifilata al top scorer Christon che aveva segnato 25 punti. Onuaku è rientrato in Israele e oggi sarà Stephens con l'aiuto di Diop ad affrontare Cain e Radosevic, pivot tecnici e rudi in difesa, anche se non altrettanto rapidi.

L'avversaria

Tutto da gustare il duello tra alipivot: il tiratore Bendzius contro Daum che ha anche dimensione interna ma non è così pericoloso al tiro (quasi 10 punti e 7 rimbalzi). Se si deve parlare di tiratori, i due più precisi sono italiani: il veterano Filloy segna 10 punti col 45% da tre, l'ala della nazionale Severini ha percentuali simili ma si ferma a 7 punti.

Se invece si parla di talento offensivo puro, i due da tenere d'occhio sono il play Christon che firma 14 punti e 6 assist e l'esterno Macura che arriva a 11 punti ed è giocatore totalmente imprevedibile nelle sue movenze anni Ottanta. Incostante la guardia Harper, capace di prove da robusta doppia cifra ma anche di mezzi flop dove al massimo segna un paio di canestri. Altro italiano da panchina ma con buon rendimento è il play-guardia Candi che realizza 6 punti ad incontro.

Nonostante l'indubbio talento offensivo, Tortona per vincere deve tenere le avversarie sotto gli 80 punti, non a caso ha la difesa meno battuta della serie A con 72 punti subiti. Ha invece sempre perso quando le antagoniste hanno scollinato quota 80, vale a dire contro Brindisi (86 punti segnati) e Brescia (84). Da capire se il Banco può diventare una squadra prolifica in attacco con Dowe che è più realizzatore e penetratore di Nikolic e con Stephens che è più difensore ma molto meno attaccante di Onuaku. Il problema è che deve scoprirlo in fretta, perché il ritardo dalla Final 8 di Coppa Italia è già di 4 punti.