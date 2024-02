Dinamo, serve positività 

Sassari. «Abbiamo l'opportunità per girare la stagione», ha detto Breein Tyree, leader offensivo della Dinamo anche sotto la guida di coach Nenad Markovic. Per il folletto americano quella al PalaSerradimigni contro Cremona (domani alle 16.30) è la “occasione per dimostrare che valiamo di più”. Per l'allenatore bosniaco è l'esordio davanti al pubblico sardo. La formazione lombarda del due volte ex Cavina (in A2 e all'inizio della stagione 2021/22) precede la squadra sassarese di soli due punti. Per il Banco la vittoria rappresenta l'aggancio. La vittoria con almeno 13 punti di scarto farà acquisire un saldo positivo nei confronti dei lombardi, vincenti all'andata 86-74.

Coach Markovic ha un approccio mentale positivo: «Sappiamo che Cremona è molto importante, ma la cosa peggiore per noi è portarci in campo la pressione, dobbiamo essere positivi, mettere attenzione su ogni possesso, per combattere in ogni azione, dobbiamo avere la consapevolezza di poter fare una buona partita».

Voglia di crescere

Il tecnico Markovic ha evidenziato il positivo e negativo della sconfitta di Milano: «Bene i primi 25 minuti, ma poi abbiamo subito e non sono contento perché per la nostra qualità potevamo gestire meglio quel momento, avremmo dovuto controllare meglio la loro transizione offensiva, non avremmo dovuto prendere punti facili». Su quali aspetti stia lavorando il nuovo allenatore lo ha rivelato Breein Tyree: «Non puoi controllare la precisione in attacco, ma stiamo lavorando col coach per essere più intensi in difesa, anziché abbassare la tensione anche nella nostra metà campo quando non facciamo canestro».

L'avversaria

Cremona ha vinto solo due volte in trasferta: a Scafati dopo due supplementari e a Varese. «È una squadra dal gioco molto organizzato e con 4-5 giocatori che vanno in doppia cifra, dovremo attaccare i loro punti deboli e controllare i rimbalzi», ha evidenziato coach Markovic. Tra i migliori c'è un ex, la guardia Trevor Lacey, che sfiora i 10 punti e fa un po' di tutto: entrate, tiri da tre, rimbalzi e assist. Gli altri giocatori da tenere d'occhio sono il play Zegarowski, la guardia McCullough e il centro Golden, senza dimenticare l'alapivot Nathan. Ci sono anche tre italiani di qualità: l'atipico lungo Zanotti, pericoloso anche dall'arco, il play-guardia Pecchia e la sorpresa Denegri, debuttante in serie A in grado di produrre 11,5 punti ad incontro.

RIPRODUZIONE RISERVATA