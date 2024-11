Dinamo, serve il “colpaccio” 

Sassari. La Dinamo non vince da tre anni sul campo del Tortona (Casale Monferrato, ore 17.30) che da un paio di stagioni viaggia su posizioni più altolocate. La squadra piemontese punta alla Final Four: tra Serie A italiana e Champions ha perso solo una gara su sette e lo ha fatto per un canestro contro Trieste. Andamento di grande regolarità, opposto a quello di Sassari che invece ha 5/5 in Europe Cup ma appena 1/5 in campionato e soprattutto ha perso già due volte in casa: ha bisogno di una vittoria esterna per rimediare.

Il coach de Raffaele ha costruito a Tortona un roster lungo di dodici giocatori veri con italiani di spessore, come a Venezia. L'asse play-pivot è di tutto rispetto: Kuhse segna 15 punti e smazza 5 assist, Kamagate realizza 12 punti e cattura 7 rimbalzi. Gara dura contro la squadra migliore del campionato nei rimbalzi offensivi (14,3 di media) e negli assist (20 a partita).

Nella squadra sassarese Matteo Tambone festeggia la presenza numero 250 in serie A. C'è da sperare che si sblocchi dall'arco (fino 0/8) come ha fatto nelle coppe europee.

Esperia

Trasferta anche per la squadra cagliaritana che gioca sul parquet del Ferentino alle 16.30 contro una formazione che ha la metà dei punti, 4 contro gli 8 dell'Esperia. Il settimo turno della B interregionale (Division E) sembra fatto apposta per sgranare il folto gruppo delle seconde. Attesa per il confronto tra l’ex Academy Cagliari, Roberto Rullo, e il play argentino in granata, Marco Giordano, che a Vasto ha segnato nell'ultimo quarto 14 punti dei 22 totali.

