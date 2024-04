Dinamo senza alternative 

Sassari. «Le chance per i playoff sono poche ma vogliamo giocarcele», dice il coach Nenad Markovic nel presentare il match di domenica al PalaSerradimigni contro Varese. Si gioca ancora a mezzogiorno, come contro Pesaro, e chissà se la Dinamo ritornerà ad avere fame o si presenterà un pochino sazia da quella salvezza acquisita «per nostri meriti» puntualizza l'allenatore biancoblù. In realtà Markovic più che di motivazioni per spiegare le sconfitte contro Pesaro e Napoli parla di altri fattori: «Qualche acciacco per Tyree a un piede, un po' di stanchezza in generale perché siamo alla fine della stagione e poi non dimenticate che Napoli ha vinto la Coppa Italia quindi non è che abbiamo perso contro una squadra di seconda divisione».

Il punto è capire quante energie mentali e fisiche ha ancora il Banco di Sardegna. Abbastanza per fare il 3/3 nelle ultime gare che può farlo arrivare ai playoff scudetto, oppure è già subentrata la sensazione di una stagione agli sgoccioli in un gruppo dove peraltro ci saranno numerose partenze? Invece Varese è alla ricerca dei due punti della salvezza matematica in una stagione vissuta senza un vero slancio: mai oltre tre vittorie di fila.

Precedente poco valido

All'andata Varese si è imposta 90-79 gestendo di fatto l'ottimo avvio: 28-17 nel primo quarto. Il precedente però è poco probante. La Dinamo si era presentata senza il centro Diop, mai sostituito durante l'infortunio di un mese e mezzo, e col play Whittaker, peraltro autore della migliore prova a Sassari: 16 punti e 5 assist. Varese invece non aveva ancora Mannion (l'azzurro sfiora i 20 punti con 6 assist), l'ala Gilmore (onesto cambio), il centro Spenser (9 punti e 7,5 rimbalzi) e il play-guardia Besson (13 punti). Praticamente un'altra squadra, o quasi.

In trasferta

Va ricordato anche come i lombardi siano una delle formazioni che hanno vinto meno lontano dalle mura amiche: a fronte di 10 sconfitte solo 3 vittorie, sui campi di Pesaro, Treviso e Cremona, non certo avversarie irresistibili. Insomma, sulla carta un'avversaria battibile dalla Dinamo che ha vinto a Brindisi, senza scomodare quella scintillante del tris contro Bologna, Venezia e Brescia. Sempre che le motivazioni siano forti.

Ultima curiosità: è ancora un confronto tra allenatori stranieri (del resto ben sei su sedici in Serie a). L'americano Tom Bialaszewski, ex vice di Messina, e appunto il bosniaco Markovic.

