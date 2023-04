Dinamo sconfitta e sorpasso 

VIRTUS BOLOGNA 86

DINAMO SASSARI 69

Segafredo Bologna : Mannion ne, Belinelli 11 (2/4 da due e 2/6 da tre, 1 r.), Pajola (0/1 da tre, 1 r.), Jaiteh 8 (2/3, 7 r.), Lundberg 6 (3/9, 0/1, 3 r.), Shengelia 18 (6/9, 7 r.), Hackett 10 (2/4, 2/6, 6 r.), Mickey 14 (4/8, 0/2, 8 r.), Camara, Weems 12 (3/3, 2/4, 2 r.), Ojeleye 4 (2/2, 0/2, 2 r.), Abass 3 (1/2 da tre). All. Scariolo

Banco di Sardegna SS : Jo- nes 5 (2/7, 0/2, 3 r.), Robinson 15 (6/8, 1/2, 4 r.), Dowe 7 (2/5, 1/2, 2 r.), Kruslin 7 (1/2, 1/3, 6 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 3 (1/2 da tre, 2 r.), Chessa (0/1 da tre), Stephens 2 (1/1, 1 r,), Bendzius 19 (4/6, 3/9, 5 r.), Raspino ne, Diop 11 (3/5, 0/1, 4 r.). All. Bucchi

Arbitri : Mazzoni, Quarta e Galasso

Parziali : 22-12; 38-39; 63-53.

Note . Tiri liberi: Bologna 17/22; Sassari 10/13. Percentuali di tiro: Bologna 31/66 (7/24 da tre, ro 15 rd 23); Sassari 26/57 (7/22 da tre, ro 9 rd 21).

Pazienza se la Dinamo dovesse chiudere al quinto posto, alle spalle di Venezia che ha agganciato i sassaresi. L'importante è non affrontare nei playoff la Virtus Bologna perché la gara della Segafredo Arena ha mostrato il volto da Eurolega della capolista: 86-69 il finale. Non è stata certo la Virtus da lavori in corso di inizio stagione, quando Sassari riuscì a giocarsela sino alla fine.

Alti e bassi

Questa volta brutta partenza (-13), ottima reazione (+1 all'intervallo) e blackout dal 28' al 34' con parziale di 18-0 per la squadra di Scariolo. Gara finita con quel break. Che poi in quel parziale devastante non fosse in campo Diop, dimostra quanto sia cresciuto il lungo di origini senegalesi.

Coach Bucchi ha dovuto rinunciare a Gentile per problemi alla schiena, Scariolo non ha avuto problemi nel fare a meno del play Teodosic e di Mannion (ma c'erano Hackett e Pajola) mentre contrariamente a quanto annunciato ha proposto la guardia Lundberg e il pivot Jaiteh. Le 19 palle perse sono uno dei segnali che più rivelano le difficoltà avute dai biancoblù in alcuni momenti della gara, quando la difesa bolognese era davvero ossessiva.

Cenni di cronaca

Falsa partenza della Dinamo che perde subito 4 palloni, fa 1/6 da tre e ha già Dowe con due falli: 19-4 al 5' ed è anche -13 nel primo quarto. Sassari registra l'attacco, ha più pazienza per cecare le soluzioni offensive e difende anche meglio. Bendzius indica la via delle triple (6/8 del Banco nella seconda frazione) e la risalita porta addirittua al sorpasso firmato da Diop.

Nel terzo quarto Belinelli mette due triple e l'uscita di Diop con tre falli fa scricchiolare il banco che tra la fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo quarto incassa un break di 18-0. Diop rientra sul -19 e sblocca l'attacco, ma ormai la partita è saldamente nelle mani della Virtus.

