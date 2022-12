Dinamo, sconfitta e furiosa 

REYER VENEZIA 86

DINAMO SASSARI 76

Umana Venezia : Spissu 13 (1/3, 2/4, 4 r.), Parks 8 (1/6, 1/1, 10 r.), Freeman 6 (3/4, 0/1, 2 r.), Bramos 6 (0/1, 1/5, 3 r.), De Nicolao (0/1, 1 r.), Granger 15 (1/4, 4/5, 1 r.), Chillo (0/1), Willis 12 (3/7, 2/2, 10 r.), Chapelli ne, Watt 22 (9/10, 0/1, 7 r.), Vanin ne, Tessitori 4 (2/4, 3 r.). All. De Raffaele.

Banco di Sardegna SS : Jones 6 (1/6, 1/2, 2 r.), Robinson 11 (3/8, 1/3, 3 r.), Dowe 16 (6/8, 0/1, 3 r.), Kruslin 10 (0/1, 3/5), Gandini 4 (2/2, 4 r.), Devecchi 2 (1/1, 0/2), Chessa 2 (1/1, 0/1), Bendzius 12 (1/3, 3/6, 5 r.), Raspino, Diop 10 (4/6, 2 r.), Pisano ne, Stephens 3 (1/3, 2 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Sahin, Bartoli, Valzani

Parziali : 18-21; 39-39; 61-53.

Note . Espulso coach Bucchi al 39' per secondo tecnico. Tiri liberi: Venezia 14/17; Sassari 12/21. Percentuali di tiro: Venezia 31/60 (10/21 da tre, ro 15 rd 29); Sassari 28/59 (8/20 da tre, ro 8 rd 16).

Com'è triste (ancora una volta) il PalaTaliercio per la Dinamo. Com'è arrabbiata (ancora una volta) la Dinamo per l'arbitraggio quando gioca contro Venezia. La sconfitta per 86-76 spalanca le porte della Final 8 alla Reyer, condotta dal sassarese Marco Spissu, per la prima volta nelle vesti di ex. Sassari invece dovrà fare 3/3 nelle ultime partite d'andata.

Ha lottato il Banco, con tutto quello che poteva viste le assenze di Gentile e Treier, mentre Venezia era senza Brooks e Moraschini ma con il rientrante Bramos. La panchina sassarese è stata commovente nel primo tempo: 17 punti contro i 5 dei padroni di casa. Ma l'intelligenza tattica di un Gandini mai così tanto sul parquet e i rimbalzi di Bendzius non sono bastati per colmare la voragine a rimbalzo: +20 per Venezia che i suoi pivot li ha avuti sempre in campo, mentre i lunghi sassaresi sono stati subito caricati di falli, assieme all'ala Jones, peraltro non al meglio per un problema intestinale. Imbufalito coach Bucchi: «Arbitraggio che non ho capito. E poi Sahin non può fischiare due liberi e dirmi che si è sbagliato perché non era fallo sul tiro, ma non tornare indietro sulla decisione. Non posso sopportare un errore del genere».

I momenti chiave

Il 14-3 della Dinamo a cavallo di primo e secondo quarto (ottenuto grazie a Dowe e agli altri cambi) porta Sassari dal -4 al +7, vale a dire dal 18-14 del 8' al 28-21 del 13'. Il ritorno della Reyer nel terzo quarto è firmato con Watt e Willis che dentro l'area banchettano. L'ultimo tentativo di avvicinamento è con Diop (78-71 al 37') ma poi la tripla di Robinson del -4 ruota sul ferro ed esce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata