Dinamo, scivolone inatteso 

SCALIGERA VERONA 87

DINAMO SASSARI 74

Tezenis Verona : Cappelletti 10, (2/4 da due, 1/1 da tre, 2 r.), Simon 12 (6/12, 6 r.), Casarin 9 (3/4, 1/2, 2 r.), Johnson 11 (4/4, 5 r.), Bortolani 14 (0/1, 3/5), Rosselli, Anderson 16 (2/4, 4/8, 2 r.), Udom, Sanders (0/1, 0/2, 2 r.), Smith 4, (2/5, 5 r.), Pini 1 (5 r.), Davis 10 (3/4, 0/2, 2 r.). All. Ramagli.

Banco di Sardegna SS : Pisano ne, Robinson 11 (5/9, 0/4, 4 r.), Dowe 18 (4/5, 1/6, 6 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier, (0/2, 0/5, 3 r.), Chessa 5 (1/1, 1/2), Stephens 6 (3/5, 2 r.), Bendzius 9 (2/2, 0/4, 7 r.), Gentile 4 (0/2, 0/1, 4 r.), Raspino 8 (2/2, 1/1), Diop 13 (4/6, 7 r.). Allenatore Bucchi

Arbitri : Rossi, Bettini e Patti.

Parziali : 14-25; 40-44; 60-63.

Note . Tiri liberi: Verona 16/24; Sassari 23/29. Percentuali di tiro e rimbalzi Verona 31/60 (9/21 da tre, ro 7 rd 25); Sassari 24/57 (3/23 da tre, ro 10 rd 24).

Verona resta un tabù. Sesta sconfitta in sei trasferte veronesi per la Dinamo, che interrompe la serie positiva arrivata a sette vittorie. I biancoblù di Bucchi si squagliano negli ultimi 4': dal -1 al 87-74 nel finale. E dire che la Dinamo ha comandato per tre quarti di gara. Ma senza l'ala Jones (un mistero il suo infortunio che dura da un mese) e soprattutto senza l'apporto di Kruslin nelle due metà campo non è che si potesse fare molto di più. Oltretutto Robinson al rientro ha mostrato i noti difetti di quando sta poco bene: aumenta palleggi e forzature.

L’analisi

Il rammarico è forse per non avere sfruttato di più Raspino e Chessa che sembravano in buona giornata di tiro: una tripla a testa mentre i compagni hanno proposto un orrendo 1/20 dalla lunga distanza, graziando la Tezenis nel primo e terzo quarto quando era in grandi difficoltà offensive e il distacco sarebbe potuto arrivare alla doppia cifra. «Verona ha avuto più energie di noi nel finale», ha sintetizzato il coach Piero Bucchi.

La cronaca

Robinson al rientro ritrova il quintetto. La difesa morde, l'attacco ha le certezze Dowe e Bendzius più la sorpresa Raspino: Sassari chiude il primo quarto a +9. Nella seconda frazione il quintetto con Robinson e quattro italiani fatica, Verona trova coraggio in attacco e impatta 35-35 al 17'. Due schiacciate di Stepens (in mezzo l'infortunio al pivot Smith) e nel finale un canestro da fuori di Chessa consentono di andare al riposo sul +4 che diventa +7 con Raspino al 24', ma ormai i padroni di casa si sono esaltati e senza le triple l'attacco del Banco frena, tanto da stopparsi nell'ultima frazione quando il break di 13-2 decide il match per Verona, coi biancoblù che non hanno energie fisiche e mentali per opporsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata