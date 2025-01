Dinamo schiacciata dal Bilbao: addio all’Europa 

Bilbao 77

Dinamo SS 60

Bilbao : Frey 2 (1/1, 0/2 da tre), Rahkman 13 (1/2, 3/6), Dominguez 5 (0/1, 1/3), Gielo (0/3, 0/2), Jones 9 (4/11), Pantzar 15 (2/2, 2/5), Rabasaeda 13 (3/5, 2/3), Dragic 7 (2/6, 0/5), Hlinason 5 (2/2), Sylla (0/1 da tre). Allenatore Ponsarnau.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 13 (3/10, 2/5), Vasselli, Trucchetti 5 (1/2, 1/4), Halilovic 7 (3/5), Fobbs 17 (4/8, 3/9), Tambone 6 (3/4, 0/5), Veronesi (0/3 da tre), Bendzius 6 (1/3, 1/2), Vincini 6 (3/5), Gazi ne. Allenatore Markovic.

Arbitri : Ylmaz (Tur), Velikov (Bul) e Tibouris (Gre).

Parziali : 20-14, 41-33, 59-47.

Note : percentuali di tiro Bilbao 25/70 (9/33 da tre); Sassari 25/65 (7/28 da tre). Tiri liberi: Bilbao 18/21; Sassari 3/4. Rimbalzi: Bilbao 15 off 30 dif; Sassari 9 off 29 dif.

Bilbao. Fuori anche dall’Europe Cup. Mezza Dinamo non basta per fare l’impresa a Bilbao. Finisce 77-60 per i padroni di casa che restano imbattuti. Per Sassari meglio così a questo punto, troppe le assenze tra infortuni e virus, meglio concentrarsi sul campionato prima che dalla zona anonima scivoli verso quella pericolosa. Senza Bibbins, Gazi, Renfro, Udom e Sokolowski non poteva fare di più. Se non altro hanno potuto giocare quasi 27 minuti il play Trucchetti e 23 minuti Vincini, due giovani che hanno bisogno di stare in campo per crescere.

Assenze e mercato

Ben cinque le assenze in terra basca. È rimasto fuori ancora il play Bibbins, ma non si sa se per problemi fisici o per il virus che ha costretto a stare in panchina la guardia Gazi. Non ha preso parte alla trasferta neppure il lungo Renfo, ma anche in questo caso la società non ha comunicato alcunché. A questo punto la Dinamo dovrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un lungo straniero.

Sono impressioni e deduzioni, poiché l’assenza di informazioni sulle condizioni dei giocatori è una costante: di Udom che si è operato ai primi di novembre per una frattura al piede destro non è stata annunciata la data del probabile rientro, mentre il polacco Sokolowski, fermo per un problema fisico («dovrà operarsi», aveva detto coach Markovic), è addirittura sparito da Sassari e non si sa se potrà recuperare o se ormai è fuori per il resto della stagione.

Cronaca

Quintetto base praticamente obbligato: Cappelletti, Fobbs, Veronesi, Bendzius e Halilovic. Inizio con tanti errori da entrambe le parti, ma con due triple Bilbao inizia a prendere vantaggio: 12-4 al 3’. Al 7’ entrano già il play Trucchetti e il centro Vincini e hanno subito buon impatto: 16-12 al 9’. Nel secondo quarto il Banco continua a muovere bene la palla e trova prima i canestri da fuori di Tambone e poi il sorpasso con il diciottenne Trucchetti, che recupera palla e segna la tripla dall’angolo destro: 20-21 al 12’. Con il veterano Dragic, ex Milano, i baschi riprendono la testa della gara e con un break di 7-0 ristabiliscono i due possessi pieni di vantaggio. Sassari lotta, Fobbs la riavvicina da tre e in contropiede Halilovic sbaglia da sotto il canestro dell’aggancio e Bilbao, che domina anche sui rimbalzi lunghi, riprende il largo e va sul 39-28 al 18’.

Secondo tempo

Al rientro in campo due fiammate di Cappelletti ed è -3 ma Bilbao non dà più la possibilità alla Dinamo di sorpassare e dà un consistente strappo al match punendo qualsiasi ritardo o incertezza difensiva: 59-44 al 29’. La gara finisce qui, ai baschi basta solo controllare.

