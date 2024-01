Dinamo scarica, l’ultimo obiettivo sono i playoff 

Sassari. È rimasto solo il campionato, con una gara a settimana. Forse è meglio così, perché la triplice sfida contro Cholet in Champions ha confermato che questa Dinamo non ha le capacità fisiche e mentali per sopportare il doppio impegno Serie A-Coppa. Lo ha ammesso lo stesso coach Piero Bucchi quando ha detto che «gli avversari erano più concentrati, avevano non solo più energie fisiche ma proprio mentali. Erano più pronti di noi mentre noi abbiamo pagato l’ultimo mese». Dichiarazione sottoscritta dal capitano Stefano Gentile.

Una su tre

Ai play-in il Banco di Sardegna è arrivato grazie alla differenza canestri, ma con sole due vittorie in sei partite. Contro i francesi il bilancio è stato in linea, una vittoria su tre ma a prestazioni decrescenti: +21 a Cholet nella prima gara, -4 al PalaSerradimigni (vero rimpianto per il match ball sprecato) e -16 in Francia. Non una differenza tecnica dunque, anche perché l’avversaria è nona nel suo campionato, ma una differenza di atletismo e di energie. Il 33% di successi nella coppa europea è comunque un risultato modesto, da qualsiasi parte lo si osservi. L’arrivo del play Jefferson ha dato qualcosa in più alla squadra ma non poteva certo colmare tutte le lacune. Una su tutte, i rimbalzi: con 31 di media la Dinamo è stata la peggiore squadra fra le 32 di Champions.

Due anni fa per dare una svolta netta alla stagione non arrivò soltanto il play Robinson ma rientrarono anche l’esterno Kruslin e soprattutto il centro Bilan. Quest’anno, a parte l’ingaggio dell’ala McKinnie durante la preparazione per sostituire l’infortunato Bendzius (un gregario al posto di un protagonista) l’unica mossa è stato l’avvicendamento peraltro tardivo di Jefferson con Whittaker.

Campionato

Ora la Dinamo può concentrarsi sull’unico obiettivo rimasto per smaltire le delusioni: l’ingresso nei playoff scudetto. Senza dimenticare che la permanenza in serie A non è ancora messa al sicuro. Lo diventerà con la vittoria (non scontata) a Treviso domenica, perché consentirà di andare a +8 e di acquisire il 2-0 sulla penultima in classifica.

Quante vittorie occorrono per essere certi di agguantare l’ottavo posto? Almeno 8 sulle restanti 14 partite. Il calendario è complesso: solo 6 gare in casa e due sono contro Virtus Bologna e Brescia. In trasferta la squadra di Bucchi ha interrotto il digiuno a Pesaro, ma se si pensa che fra le 8 partite esterne ci sono quelle contro Milano, Venezia e Napoli, non è che i margini di errore siano molti. Resta da capire se questo organico può raggiungere i playoff. Il rientro dell’ala Bendzius è ancora lontano. Si parla di marzo, ma poi a un giocatore fermo da agosto occorrerà almeno un mese per ritrovare la condizione e a quel punto di giornate ne saranno rimaste tre o quattro.

Basti l’esempio del centro Diop, dieci anni più giovane e fermo “soltanto” per un mese e mezzo: non ha ancora costanza di rendimento.

