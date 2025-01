Dinamo, scalda il palazzetto 

La Dinamo alla caccia della prima vittoria di un 2025 finora amarissimo. La Virtus Bologna è favorita stasera al PalaSerradimigni (ore 18.15, diretta su Dazn e DMax) eppure proprio contro le “V nere” il Banco di Sardegna ha scritto a Sassari alcune delle pagine più importanti: dalla vittoria con tripla sulla sirena di Drake Diener in gara-due dei quarti scudetto 2012 al successo per 93-88 della stagione passata (inatteso) che inaugurò il tris di vittorie fondamentale per la salvezza. Ecco, forse l'ultimo esempio è quello che funge da modello. Una vittoria serve per uscire da quella che il gm Pasquini ha definito “terra di mezzo”, ma anche per uscire dal tunnel di una crisi pericolosa.

Per farlo la squadra del Massimo Bulleri, esordiente come head coach, ha bisogno di trovare energie con un roster ancora intaccato dalle assenze (Sokolowski, Renfro e Udom) e non ancora puntellato dal pivot cercato sul mercato. Occorreranno energie fisiche e anche emotive, quelle che ad esempio sapeva sprigionare un ex amato dai tifosi sardi: Achille Polonara, oggi nelle vesti di ex.

I duelli

All'andata vittoria per 95-85 di Bologna, che oggi è senza l'ala Clyburn e il centro Zizic, il che fa pesare meno la differenza di stazza, visto che dentro l'area ci sono il ventunenne Diouf (duello tra futuribili con Vincini) e che la Virtus può anche giocare con due ali tra Shengelia, Grazulis e Polonara che hanno stazza e tecnica per colpire pure da sotto e non solo da fuori. Proprio nei tiri da due la Virtus è la più precisa del campionato: 59%. Lo squilibrio maggiore è in posizione di play, perché gli ospiti hanno Pajola e Hackett che sono ben più prestanti di Cappelletti e soprattutto Bibbins. Non è semplice neppure la marcatura del tiratore Belinelli che firma 12 punti col 46% da tre. Occorrerà che Fobbs e Veronesi rendano la pariglia dall'arco, altrimenti non c'è gara.

Sardinia Day

“V-nere” contro biancoblù che in realtà oggi indosseranno una maglia celeste (colore originario della Dinamo) e arancione con alcuni simboli dell'artigianato sardo. Niente nome sulle spalle ma solo il numero e la scritta “Sardinia Day”. Tutto bello e suggestivo, ma è sul parquet che la squadra sassarese dovrà onorare la tradizione. Se non vincendo, almeno combattendo con quel vigore indispensabile per non rendere scontata la gara e per scaldare un PalaSerradimigni sempre più tiepido.

