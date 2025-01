Dinamo Sassari, Le Portel battuta: è il primo successo 

Dinamo Sassari 88

Le Portel 70

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 6, Bibbins 3, Piredda, Trucchetti 3, Halilovic 6, Fobbs 18, Tambone 3, Veronesi 19, Bendzius 5, Vincini 9, Gazi 16. Allenatore Bulleri.

Essm Le Portel : Burns 12, Ebunagombe 4, Gholtson 4, Konate 6, Diawara 4, Boyer 15, Le Meut 2, Frevier 5, Nunge 8, Zorikis 6, Renier 4. Allenatore Girard.

Arbitri : Ciouli (Rom), Jankowski (Pol) e Vlahovic (Srb).

Parziali : 27-25, 46-43, 67-55.

Note : percentuali di tiro: Sassari 31/55 (16/31 da tre); Le Portel 27/58 (7/17 da tre). Tiri liberi: Sassari 10/13; Le Portel 9/14. Rimbalzi: Sassari 3 off, 22 dif (Vincini 5); Le Portel 8 off 24 dif (Boyer 10).

Sassari. Ha più fame la Dinamo che nel secondo tempo schizza via trascinata dalle triple di Fobbs e Veronesi. Per i sassaresi primo successo nella seconda fase della Europe Cup e buon debutto europeo per coach Bulleri, riuscito a tenere alta l’intensità e a dosare bene i minutaggi in una gara inutile per la classifica.

Confermato il quintetto: Bibbins, Gazi, Bibbins, Bendzius e Halilovic. Subito Gazi da tre, imitato da Bendzius e Fobbs. Gazi ruba e segna in contropiede per l’11-2 al 3’. La difesa però cala e i francesi risalgono: 14-11 al 5’. Con la “zone press” tutto campo e le torri che accentuano la superiorità a rimbalzo, Le Portel passa in vantaggio: 17-16 all’8’. Sassari reagisce con le triple di Veronesi e una schiacciata di Cappelletti in contropiede: 33-28 al 13’. La squadra di Bulleri va al riposo in vantaggio ma senza essere riuscita a scappare: 46-43. Nel terzo quarto è Fobbs dall’arco a lanciare il primo vero allungo: 67-53 al 29’. Nell’ultima frazione la Dinamo gioca sul velluto, fa entrare anche il giovane Trucchetti che firma la tripla del +24.

Intanto la Dinamo riporta a casa uno dei protagonisti della vittoria della Fiba Europe e della cavalcata del 2019, Rashwan Thomas, ala centro, classe 1994 di Oklaoma City, uscito dall’università di Texas Corpus Christi, dove detiene il record assoluto di stoppate in una stagione (73) poi protagonista al Partizan e nelle esperienza asiatiche in Corea, in Giappone e in Cina.

