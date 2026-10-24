Dinamo, risorgi: a Ruvo di Puglia non si può fallire 

Sfida inedita a Ruvo di Puglia. Stasera alle 18 la Dinamo vuole risollevare la testa dopo la brutta prestazione con sconfitta casalinga contro Rimini. Non esistono precedenti, anche perché quando Sassari faceva il triplete la formazione pugliese era in serie C e quando i biancoblù giocavano contro Venezia per il secondo scudetto, Ruvo di Puglia otteneva la promozione in Serie B. Si può quindi capire quali motivazioni avranno i padroni di casa. Ecco perché il Banco di Sardegna deve aggredire da subito la gara e l’avversaria, evitando di ricadere nei brutti approcci come è successo troppo spesso in questo avvio di A2. Il coach Luca Vitali è fiducioso: «So che siamo una grande squadra. Dobbiamo voltare pagina mettendo energia e qualità in attacco, la fiducia in avanti può farci crescere difensivamente e ridarci solidità. Troviamo una buona squadra, molto battagliera nello spirito: dobbiamo da subito crescere e su tutti gli aspetti».

Margini di crescita

Sarà ancora tenuto fuori precauzionalmente l’ala Riismaa. Quindi occorrerà un contributo maggiore in attacco di Michele Vitali, che contro Rimini ha fatto scena muta in attacco. Servirà pure una difesa decisamente più efficace negli uno contro uno e più incisività a rimbalzo offensivo con Nobili e Aromando. In generale l’impressione è che il gruppo giochi col freno a mano tirato, non solo per i noti problemi di infortuni che hanno condizionato la preparazione. Da una squadra così esperta ci si attende una personalità capace di indirizzare la gara quando le cose vanno bene e di frenare gli avversari quando si fatica, invece c’è la tendenza a prendere troppi parziali pesanti.

L’avversaria

Se tecnicamente il test è agevole, atleticamente è più probante, non solo perché è la terza gara in nove giorni, ma anche perché Ruvo di Puglia se l’è giocata bene contro Pesaro, ha battuto Milano, ha perso solo di un canestro contro Cividale e ha retto alla grande per un tempo contro la Fortitudo Bologna. A conti fatti i pugliesi hanno sbagliato solo l’ultima gara, contro Mestre, dove sono crollati nel terzo quarto.

Il leader

Il leader è il play-guardia statunitense Jazz Johnson, capocannoniere della A2 con quasi 25 punti di media grazie a buonissime percentuali al tiro: 54% da due, 45% nelle triple e 89% dalla lunetta. Vanno in doppia cifra anche l’ala grande Chinellato (15,4 punti e 6 rimbalzi) e il play Bogliardi (11 punti col 37% da tre). Vecchia conoscenza il centro Hogue, ex Trento, che sfiora i 10 punti e 6 rimbalzi.

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