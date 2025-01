Dinamo, riscatto europeo? 

Sassari. Stasera a Cholet contro la capolista di Francia (ore 20.30) ultima chiamata per reinserirsi nella lotta per i playoff di Europe Cup, dove Sassari è finora 0/2. A prescindere da come andrà la minore delle coppe europee, resta il dato spietato: da quattro stagioni la Dinamo sbaglia le partenze e da tre resta fuori dalla Coppa Italia. Senza dimenticare che nel 2022 la Dinamo è approdata alla Final 8 soltanto come ottava ed è stata eliminata facilmente da Milano. Nel quadriennio ci sono pure le due semifinali scudetto raggiunte dal coach Bucchi. Nel 2021/22 la squadra venne aggiustata però col ritorno dall'Ucraina del centro Bilan, che ancora oggi con Brescia domina la serie A, mentre nel 2022/23 il Banco si riprese e chiuse al quinto posto. Risultati importanti ma comunque “parziali”.

Mancato rilancio

Nelle ultime due stagioni il calo di qualità è in diversi ruoli e questo rende anche complesso intervenire sul mercato. E infatti nonostante i correttivi della stagione scorsa la squadra è rimasta fuori da Coppa Italia e playoff scudetto. Questa doveva essere la stagione del rilancio anche come entusiasmo, ma i risultati dicono che i biancoblù di Markovic sono usciti dai preliminari di Champions, non faranno la Coppa Italia e sono bassissime le possibilità di proseguire in Europe Cup, salvo un colpaccio in Francia con lo Cholet.

Una flessione dopo 15 anni di serie A ci può stare, ma il ripetersi delle difficoltà iniziali impongono una seria riflessione su come viene allestita la squadra in estate. Da quattro anni si cerca di far partire un nuovo ciclo, ma le ultime stagioni sono slegate.

Futuro anonimo?

Preoccupano poi le parole del coach Nenad Markovic: «Penso che questa squadra come l’anno scorso non riesca a vincere una partita importante per qualcosa, come nella passata stagione quando scarichi e senza energia abbiamo perso sempre con Varese e Pesaro». Delle due l'una: o l'allenatore non riesce a dare la scossa emotiva, o i limiti anche mentali dei giocatori impediscono di avere continuità di rendimento. Forse anziché rincorrere un exploit difficile con questo gruppo, occorre pensare già alla squadra della stagione prossima, per capire chi può crescere (e va tenuto) e chi va considerato come una meteora. E in quest'ottica occorre dare spazio al pivot Vincini, il più futuribile dei tre lunghi, che dopo un mese di panchina era stato rimesso in campo con buoni esiti e ora è di nuovo accantonato. Non sarebbe male testare anche il play Trucchetti per capire ora se può essere utile nelle rotazioni del prossimo anno.

