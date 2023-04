Dinamo, rimettiti in Sesto 

Pur senza la lunga Begic, il Geas ha una rotazione in più e proprio la stafetta tra le play Gorini e Dotto è stata la chiave dell'andata, con Dotto che nel secondo overtime aveva freschezza e lucidità per chiuderla. Sarà importante che Holmes non si innervosisca per la difesa spigolosa delle lombarde come accaduto nella prima partita, dove ha tirato maluccio da due: 3/11 ed è stata anche poco efficace a rimbalzo (5) non solo perché frenata dai falli che l'hanno costretta ad uscire durante il primo supplementare.

La Dinamo ha però ancora qualcosa da dare e da dire, soprattutto se riuscirà ad avere almeno part time l'esterna Ciavarella, utilizzata neppure cinque minuti in gara uno a causa di un leggero infortunio. «Le ragazze sono concentrate e determinate e stiamo cercando di recuperare tutte le energie rimaste” dice ancora il tecnico delle biancoblù. Ad aggiungere pepe alla sfida - semmai ve ne fosse bisogno - anche la sfuriata di Restivo nel dopo gara causata «dalla mancanza di rispetto per le nostre ragazze da parte del tecnico avversario Cinzia Zanotti a fine partita».

Sassari. «Vogliamo tornare al palazzetto per regalare un'altra gara ai nostri tifosi»: il coach Antonello Restivo enuncia l'obiettivo di gara due dei quarti scudetto. Solo il colpaccio a Sesto San Giovanni (inizio 20.30) può riaprire la serie e portarla alla “bella” in programma venerdì a Sassari. Il Geas ha il match ball dopo aver vinto al secondo supplementare nella interminabile e avvincente prima partita dei playoff per il tricolore femminile. Ha anche il ricordo dello schiacciante successo per 83-49 in stagione regolare.

Qualcosa da dire

I temi tattici

I pericoli

Il tecnico Restivo spiega: «Il Geas è una squadra molto fisica, che fa della difesa e dei rimbalzi le armi vincenti, quindi dobbiamo essere concentrati per fare una bella partita, come le ultime ma essere più bravi di gara uno soprattutto in alcuni dettagli che loro hanno applicato meglio». Attenzione soprattutto alla lunga Moore (25 punti e 17 rimbalzi) che coi secondi tiri ha fatto male alla difesa sassarese. Più la Dinamo riuscirà a giocare divertendosi, più alte saranno le possibilità di portare Sesto San Giovanni al terzo e decisivo confronto.

