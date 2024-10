Dinamo, rilancio in Europa 

Sassari. Doppia sfida ravvicinata al Dnipro per la Europe Cup. Si gioca al PalaSerradimigni sia stasera, sia giovedì (sempre alle 20.30) per colpa della guerra che vede la città dell'Ucraina tra gli obiettivi principali dell'avanzata dell'esercito russo. Si gioca a 48 ore dalla sconfitta di Brescia che ha confermato come in questo avvio di stagione siano più le ombre che le luci e che l'unica costante è l'incostanza di rendimento all'interno della stessa partita.

Forse è meglio giocare subito e giocare tanto, per capire se tutto quello che ancora non va sono lacune da colmare o limiti strutturali che necessitano di un ritorno sul mercato. Il riferimento è al play Bibbins, discreto nella coppa europea, ma ancora sottotono nella serie A italiana, ma anche agli spot di “4” e “5” che in attacco contano per il momento solo su Halilovic e Bendzius, anche se proprio oggi il coach Markovic potrebbe usare la carta Vincini, centro di buon fisico e buona tecnica che ha bisogno di giocare per migliorare.

Qualificazione in vista

Il Dnipro si presenta come avversaria malleabile di fonte a un Banco di Sardegna che finora ha percorso netto nella fase a gironi della coppa minore Fiba. I risultati danno un'idea del valore degli ospiti: -44 sul parquet dell'Anwil, formazione battuta dalla squadra di Markovic 69-66, una vinta (78-70) e una persa (57-68) coi portoghesi dello Sporting Lisbona che Bednzius e compagni hanno superato 82-69. Nella fase di qualificazione in Romania una vittoria (71-69) e una sconfitta (71-84).

Lo scenario

Bastano due vittorie al Banco di Sardegna per ipotecare la qualificazione al second round (anch'esso a gironcini da quattro formazioni) dato che passano le prime dei dieci raggruppamenti e le sei migliori seconde. Il primo posto Sassari se lo giocherà con l'Anwil nel ritorno in Polonia.

L'avversaria

I migliori giocatori sono l'alapivot Tymofeyenko (14 punti col 38% nelle triple), il play Mishula (12 punti), il lungo Sypalo (11,6 punti e 5 rimbalzi) e l'ala Koniev (11 punti col 47% da tre e 6 rimbalzi). Gli altri sono giocatori discreti e nulla più, per questo il Dnipro viene indicata come la formazione più debole del girone.

Non certo lo sparring partner migliore per prepararsi a ricevere (domenica) la capolista Trento, ma questo passa la Europe Cup e bisogna accontentarsi.

