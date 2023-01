DINAMO SASSARI 92

PALL. BRESCIA 94

(dopo un tempo supplementare)

Banco di Sardegna SS : Jones 21 (7/13, 1/6, 4 r.), Robinson 17 (3/8, 1/4, 4 r.), Dowe 7 (3/3, 0/2, 5 r.), Kruslin 14 (0/2, 4/7, 7 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier 2 (0/2 da tre, 1 r.), Chessa ne, Stephens 9 (4/5, 7 r.), Bendzius 19 (3/6, 4/87 r.), Gentile (0/1, 0/2, 1 r.), Diop 3 (1/2, 3 r.). All. Bucchi

Germani Brescia : Gabriel 13 (1/2, 3/4, 9 r.), Tanfoglio ne, Massinburg 11 (3/6, 1/5), Della Valle 18 (2/8, 3/7, 3 r.), Taylor 18 (2/2, 3/5), Cobbins 8 3/6, 8 r.), Odiase 10 5/5, 7 r.), Burnes ne, Laquintana 4 (1/3, 1 r.), Cournooh 10 ( 2/6, 2/6, 3 r.), Moss 2 (1/1, 0/2, 2 r.), Akele (0/2, 0/2, 5 r.). All. Magro

Arbitri : Begnis, Borgioni e Capotorto.

Parziali : 17-21; 40-44; 69-57; 84-84

Note . Usciti per falli nel supplementare Stephens e Cournooh. Tiri liberi: Sassari 20/29; Brescia 16/23. Percentuali di tiro: Sassari 31/70 (10/30, ro 13 rd 29); Brescia 33/72 (12/31 da tre, ro 10 rd 31).

Sassari. «Meritiamo di più” gridano i tifosi alla fine della sconfitta dopo un supplementare (94-92 per Brescia) che lascia fuori Sassari dalla Final 8 di Coppa Italia. L’impressione è però che questa Dinamo non possa fare molto di più con l’attuale organico.

Certo è dura da digerire una sconfitta dopo aver sprecato il +15 alla fine del terzo quarto. Tanto più che coach Bucchi ha potuto contare sui recuperati Gentile e Treier, pur non al meglio, mentre il collega Magro è arrivato nell’isola senza tre giocatori: perché oltre a Petrucelli e Caupain, assenti per infortunio, è rimasto out pure Nikolic, il play che prima a Sassari ha sostituito per quasi due mesi Dowe.

La svolta

La Dinamo è passata dal +15 del terzo quarto (69-54 a pochi secondi dalla sirena) a subire un break di 19-2 con gli ospiti che hanno sorpassato grazie a Cournooh: 71-73 al 37’. «Ci siamo persi un po’ nella quarta frazione, non abbiamo avuto il cinismo per gestire il +15», ha commentato un amareggiato Piero Bucchi al termine della gara.

Il Banco è stato bravo a portare al supplementare un match che sembrava perso: 81-84 a 10 secondi coi due liberi di Taylor. Poi la magata di Robinson che dalla lunetta ha segnato il primo libero, sbagliato apposta il secondo e catapultandosi verso la palla è riuscito a servire Jones sotto canestro per la parità. Nell’overtime però Sassari ha dovuto sempre inseguire e questa volta non è riuscito il trucchetto col secondo libero sbagliato.

