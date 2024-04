Dinamo, questa vale doppio 

Sassari. Guai ai vinti. Chi perde domani al PalaBarbuto (inizio alle 19.30) rischia di restare fuori dai playoff. Napoli e Sassari sono a -2 dal settimo e ottavo posto. Il coach Nenad Markovic evidenzia un dato: «Quando sono arrivato Napoli era quinta e ha vinto la Coppa Italia, oggi siamo appaiati in classifica. Vuol dire che qualcosa di buono lo abbiamo fatto». Vero. Nonostante l'inopinata sconfitta casalinga contro la Libertas Pesaro di Meo Sacchetti, la Dinamo ha comunque vinto quattro delle ultime sei partite, mentre la Gevi ne ha perse cinque di fila, compromettendo quanto fatto di buono sino a febbraio. Ma proprio per questo sarà una Napoli assatanata quella di domani che conta sul calore del pubblico amico.

L'avversaria

La formazione allenata dal croato Milicic ha sbancato il PalaSerradimigni nella prima gara di campionato: 90-111. va ricordato però che i biancoblù erano senza la guardia Tyree e l'ala Charalampopoulos, entrambi infortunati, mentre il play era Whittaker, poi tagliato per fare posto al più redditizio e incisivo Jefferson. La serie nera di Napoli è iniziata con Tortona (-25) poi le due sconfitte di un canestro contro Pistoia e Milano, lo stop interno contro Venezia e la batosta rimediata a Varese (-34). «Non avranno più la condizione di due mesi fa, ma hanno talento, giocano in casa e sono motivatissimi». Il giocatore che più incide sui risultati è probabilmente l'alapivot Zubcic: 213cm di talento anche nel tiro da fuori, che però quando non segna da tre raccoglie bottini modesti.

Qui Sassari

Coach Markovic spiega cosa fa la differenza: «Nelle altre gare abbiamo applicato quanto provato in allenamento, contro Pesaro ognuno ha pensato più a sé che alla squadra perché vedeva che era facile andare a canestro e così per 35 minuti non siamo stati concentrati su quello che dovevamo fare. Sarà una gara dura, loro hanno talento, ma proprio per questo attenzione e intensità devono essere al massimo». La partenza di Gentile potrebbe concedere qualche spazio a Treier, dice Markovic: «È possibile, ma resta sempre una mia scelta. Invece Raspino non si è allenato negli ultimi giorni, quindi è improbabile che entri». Per Gombauld e Diop un centro vero da avversario, anche se il fisico filiforme di Owens è più da ala, ma il meglio lo dà quando sfrutta la sua rapidità nell'attaccare il ferro e nell'andare a rimbalzo.

