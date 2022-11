Dinamo, questa sera o mai più  

Ultima chiamata per restare in Europa. Se Sassari non batte il Paok Salonicco saluta la Champions con due turni di anticipo. E sarebbe un bis negativo dopo quello della stagione passata. Si gioca al PalaSerradimigni (inizio alle 20.30) e chissà che da studenti universitari e alunni delle scuole cittadine non arrivi quell'iniezione di entusiasmo che non riescono a produrre la squadra e i tifosi abituali. Ribaltare il -20 in terra greca è quasi una mission impossibile, ma la vittoria con qualsiasi scarto serve per far rimettere la testa fuori dall'acqua a un Banco di Sardegna che con la sconfitta di Pesaro ha mostrato la buona volontà nel voler diventare squadra ma anche confermato la scarsa tenuta mentale, con il crollo nell'ultimo quarto. Battere il Paok vuol dire regalarsi una chance di concludere al terzo posto per disputare i play-in, chance che poi presuppone la vittoria in casa contro il Digione o il colpaccio a Malaga in Spagna.

Bucchi

Il coach presenta così la gara: «Sappiamo che la partita con il Paok rappresenta come una finale per noi, abbiamo ancora la possibilità di riaprire il discorso qualificazione e di essere competitivi nel girone. Vogliamo riscattare la partita dell’andata». Questa Dinamo ha bisogno di acquistare sicurezze (più mentali che tecniche) che ancora non ha. Per la gara di campionato contro Milano potrebbe rientrare il play-guardia Dowe, ma occorre una vittoria contro un'avversaria di buon valore come il Paok per rinforzare l'autostima.

Il precedente

All'andata c'era stato un crollo, per certi versi inimmaginabile dopo un buon primo tempo dove il Banco era andato anche a +11, trascinata da Onuaku che sembrava immarcabile. Nel secondo tempo invece un parziale clamoroso di quasi 30 punti con la squadra che si era sciolta come neve al sole. Nel campionato greco il Paok è quinto con un bilancio di 4/7 non irresistibile in un torneo di seconda fascia rispetto a quello italiano. In Champions ha battuto solo Sassari, ma perso con onore col Digione. Il terzetto di play e guardie composto da Riley, Franks e Hand segna 45 punti sui 72 totali. Gli danno una mano le ali Renfroe e Polley, con 8 punti a testa e buonissime percentuali nel tiro da due punti, ma per il resto si tratta di giocatori senza grande talento offensivo. Non a caso infatti questi cinque a Salonicco erano andati in doppia cifra, lasciando le briciole agli altri, che danno al massimo un buon contributo in difesa e su altri aspetti ma sono poco pericolosi in attacco.