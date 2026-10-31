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01 novembre 2026 alle 00:26

Dinamo, punti playoff in palio oggi 

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Sassari. Chiamata per i playoff promozione. Al PalaSerradimigni (ore 18) la Dinamo vuole ritrovare il successo che manca da due turni. L'avversaria è Caserta, ostica ma sicuramente meno pericolosa di quando gioca davanti ai propri tifosi dove ha raccolto le uniche due vittore, contro Cremona e Mestre.

Il rientro dell'ala Riismaa è importante per un gruppo ancora alla ricerca di un'identità perché l'estone è un giocatore che fa da collante ed è prezioso in entrambe le metà campo. Sicuramente occorrerà una difesa più aggressiva ed efficace perché i campani guidati da Lino Lardo (primo play di Sassari in A2, ormai 27 anni fa, hanno buon potenziale offensivo e raggiungono e spesso superano gli 80 punti.

In questo momento il Banco di Sardegna è fuori dalla zona playoff, che comprende le formazioni dal secondo al settimo posto, ma è in zona play-in, gli spareggi per accedere ai playoff. Occorre dare un segnale forte all'ambiente che si aspettava qualcosa di meglio nonostante i ritardi causati dagli infortuni. Occhi puntati soprattutto su Michele Vitali e Monaldi, che devono dare un contributo maggiore nel tiro da fuori, ma anche su Brooks e Aromando che nelle ultime uscite sono apparsi meno incisivi rispetto alle prime partite. Da ricordare che finora nel 2026 la Dinamo ha vinto solo tre volte nel suo palazzetto.

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