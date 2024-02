Dinamo, punti fondamentali 

Sassari. Entrambe arrivano da due sconfitte di fila. Entrambe hanno voglia di riscatto. Entrambe sono legate a Demis Cavina. Solo che stasera al PalaSerradimigni (ore 20.30) coach Cavina si presenta da ex dopo la sfortunata parentesi di due campionati fa. Invece è al debutto davanti al pubblico biancoblù Nenad Markovic, nono allenatore in serie A per la Dinamo, sesto subentrato a stagione iniziata. Prima di lui sono subentrati al tecnico estivo Calvani, Pasquini nel doppio ruolo allenatore-general manager, Markovski (solo le ultime 4 gare della stagione 2017/18), Pozzecco (il più vincente tra quelli arrivati in corsa) e Bucchi.

Se il cambio di guida tecnica servirà a qualcosa lo si saprà solo a fine campionato. Il calendario “costringe” Markovic a vincere subito, perché dopo il match odierno c'è la trasferta a Tortona e dopo la pausa il tris quasi proibitivo contro Virtus Bologna, Venezia e Brescia.

Le parole di Cavina

L'ex coach della Dinamo ha detto: «È sempre una grande emozione per me tornare a Sassari, giocheremo contro una squadra che ha sete di punti come noi, che ha cambiato direi tanto (allenatore e giocatori) quindi dal punto di vista tecnico tattico troveremo incognite». Rispetto alla gara d'andata vinta da Cremona per 86-74 la squadra sassarese propone una coppia di guardie diversa, non solo per l'arrivo di Jefferson al posto di Whittaker ma anche per la presenza di Tyree, che all'andata non giocò per un problema fisico. Sulla qualità del Banco in fondo Cavina la pensa come la società del presidente Sardara: «È un gruppo di giocatori che certamente non merita la posizione in classifica che ha occupato sinora. Penso sia stata una delle squadre più martoriata dagli infortuni rispetto a tutte le altre dall’inizio di campionato, ma adesso ci sono tutti».

I duelli

In cabina di regia si gioca un confronto fondamentale: Jefferson produce 12,6 punti col 36% nelle triple e dà 4,6 assist di media, Zagaroski segna quasi 12 punti col 48% da tre e sforna 3 assist. Guardie e ali di Cremona appaiono più costanti nel rendimento offensivo, trascinate dall'ex Dinamo Lacey ma anche dal play-guardia Pecchia che all'andata fu tra i migliori con 10 punti e 7 rimbalzi. La Dinamo ha qualcosa in più nei centri Diop e Gombauld rispetto a Golden e Zanotti, ma senza l'aituo dentro l'area di Charalampopoulos e McKinnie, sarà durissima.

