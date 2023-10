Dinamo, prove tecniche di futuro 

Finalmente sprazzi della Dinamo che verrà. «Il gioco fluido e la condizione ancora non ci sono, la voglia di vincere c'è già», ha chiosato il coach Piero Bucchi dopo la vittoria contro Treviso. Il peso specifico sul morale è consistente e ci dà tranquillità per il tanto lavoro che dobbiamo fare». Dà anche slancio per la trasferta in Polonia che vedrà impegnata Sassari domani sera sul campo dello Stettino per l'apertura della prima fase della Champions Fiba.

Le note positive

Breein Tyree anzitutto. Un debutto da 18 punti dopo appena una settimana di lavoro piena in seguito all'infortunio che gli ha fatto saltare il pre-campionato. «Ha il talento per creare in attacco anche quando facciamo fatica», ha sottolineato il tecnico. È l'aspetto migliore: Tyree sa crearsi da solo un tiro da tre e un'entrata anche contro i lunghi. Indispensabile ancor più in questo avvio dove i meccanismi di gioco sono appena all'inizio, visto che ogni settimana è rientrato un giocatore. Cresce Gombauld: il lungo francese magari è ancora soft in difesa, però i suoi tagli rapidi in attacco sono efficaci. Il play Cappelletti ha personalità, come dimostrato nel finale di gara, dove Bucchi lo ha preferito a Whittaker. Pur non al meglio della forma (tende a pasticciare in qualche azione), il centro Diop sta producendo 12 punti e 8 rimbalzi in 21 minuti.

Da rivedere

Whittaker e Kruslin sembrano i più stanchi dal sovrautilizzo del precampionato quando la squadra è rimasta senza tre e anche quattro giocatori importanti. Di Kruslin non preoccupa il 4/15 da tre perché si conoscono le sue doti. Il play Whittaker aveva destato ben altra impressione nella pre-season. Condizione fisica a parte sembra un po' in difficoltà nel rielaborare la strategia di gioco ora che ci sono anche Charalampopoulos, McKinnie e Tyree.

L’attesa

McKinnie è un'ala dal buon atletismo ma non sembra un giocatore di striscia come Bendzius e soprattutto se fa l'ala piccola costringe Charalampopoulos a giocare da “4” diluendo i vantaggi del suo gioco in post basso quando è schierato da “3”. Bisognerà attendere un mese per capire quali saranno gli equilibri tattici e le ger archie di un gruppo che alla fine ha cambiato cinque stranieri su sei (l'unico rimasto è Kruslin) e ha inserito Cappelletti in un ruolo delicato come quello di play.

