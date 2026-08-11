Dinamo pronta, è una maratona 

Sassari. Gruppo di nuova famiglia cestistica in interno sassarese. La ripartenza dalla A2 è “un anno di svolta perché ripartiamo da zero e dobbiamo fare rinnamorare la gente della Dinamo” ha detto l'amministratore delegato Francesco Sardara esplicitando l'intenzione (della famiglia naturale) di non mollare e proseguire con la gestione della società. «Abbiamo cercato di costruire la squadra più adatta a Sassari e alla Sardegna, con giocatori che trasmettano entusiasmo e ricreino quel feeling coi tifosi che ha fatto della Dinamo qualcosa di speciale», hanno spiegato in stereo il coach Luca Vitali e il direttore sportivo Paolo Citrini. Salvo l'estone Riismaa, impegnato con la propria nazionale, erano presenti tutti i biancoblù: quelli nuovissimi e quelli di ritorno, come Diego Monaldi di 10 anni più maturo, Michele Vitali («la trattativa più dura da chiudere è stata quella con mio fratello», ha svelato il coach), Riccardo Pisano più strutturato muscolarmente (rappresenta la quota sassarese) e Jeff Brooks simpatico come al solito: «Il mio italiano? Meglio di giugno, ma fa ancora schifo», ha risposto ridendo.

Campionato e obiettivi

«La necessità è quella di tornare ai piani alti, ma prima dei risultati vogliamo riportare l'entusiasmo», ha puntualizzato l'ad biancoblù. Dopo 16 anni Sassari si cala in una A2 che non conosce più. Coach Vitali anticipa: «La A2 è come una maratona visto il numero di partite (38 solo di stagione regolare) dove non conta come parti ma come finisci. Devi essere pronto poi per affrontare quei picchi del calendario quando ci sono le gara infrasettimanali». Pratica la A2 da quattro stagioni il play-guardia Alessandro Grande: «Il livello degli italiani si è alzato, il campionato è lungo quindi richiede concentrazione importante e grande continuità fisica».

Squadra duttile

Coach e ds hanno lavorato per scegliere gli uomini giusti, prima ancora che i giocatori giusti, miscelando elementi di rientro, vincitori in A2 ed emergenti in rampa di lancio. Luca Vitali traccia l'identikit della squadra: «Versatile, bidimensionale nei lunghi, con giocatori che hanno tutti buone mani, un QI alto e sanno passarsi la palla. Soprattutto giocatori che conoscono il valore di ogni possesso». Il coach biancoblù ha aggiunto: «Ognuno di loro ha una storia particolare, Bryce Nze per esempio voleva venire in vacanza qui prima di firmare, Kaza Kajami-Keane ha la mamma con origini sarde: ognuno di loro è arrivato qui con un forte spirito, sono tutti giocatori diversi e con motivazioni diverse ma ognuno di loro ha un obiettivo comune».

Preparazione in casa

Niente viaggi in Continente: la preparazione avverrà tutta in città (al PalaSerradimigni) e le amichevoli tutte in Sardegna, tranne una. Cagliari, Oristano, Olbia e finalmente di nuovo a Sassari. Ci sarà anche una giornata alla settimana in cui gli allenamenti saranno aperti ai tifosi. «Vogliamo che i tifosi imparino a conoscere i giganti e poi possano identificarsi in loro», ha spiegato Luca Vitali.

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