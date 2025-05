Dinamo pronta a ripartire 

Sassari. I punti fermi: le tre Dinamo che ancora saranno ai nastri di partenza della A1 di basket maschile, femminile e in carrozzina. La Europe Cup per la squadra maschile, salvo possibilità – per ora remota- di fare i preliminari di Champions Fiba. Le novità: un nuovo general manager (ancora da firmare) e un nuovo allenatore per la Dinamo Women (Paolo Citrini). «Siamo pronti a ripartire con una stagione che speriamo sia entusiasmante e senza tutti gli infortuni che hanno falcidiato la squadra», ha detto il presidente Stefano Sardara nella conferenza stampa di fine stagione. Ha tracciato il bilancio dell'annata sportiva conclusa per tutte e tre le formazioni senza playoff scudetto (“ma abbiamo centrato l'obiettivo minimo della salvezza in situazioni non facili”) e anticipato qualcosa sui campionati 2025/26.

A che punto è la ricerca del nuovo gm?

«Apriamo un nuovo capitolo con l’uscita di Federico Pasquini, che ringraziamo per i 14 anni di successi e anche di errori che abbiamo fatto tutti insieme. È stato attento osservatore delle dinamiche sociologiche della città e ha fatto un lavoro egregio. Stiamo sfogliando la rosa e non è semplice rimpiazzarlo, ma sono orgoglioso che si siano proposti in tanti».

Riuscirà ad essere competitiva la squadra, visto che il livello delle altre si è alzato?

«Il nostro budget non è diminuito, anzi è aumentato di qualcosa, ma è cambiata la situazione, Trapani e Trieste sono due neopromosse e avete visto cosa hanno fatto. Capitolo squadra, quest’anno abbiamo Vincini il lungo giovane più forte del campionato, Veronesi ha dimostrato di poter stare in pianta stabile, abbiamo Rashawn Thomas che incarna lo spirito Dinamo per entusiasmo e talento. Se riusciamo a trattenere uno o due giocatori sarà tanto di guadagnato. L'idea è non cambiare troppo».

Cosa non ha funzionato in questo campionato?

«Non ho mai pensato che saremmo stati coinvolti nella lotta per la retrocessione perché tutti i giocatori erano sul pezzo, ero più preoccupato due campionati fa. Certo, non abbiamo lavorato bene, al netto degli infortuni. Parlando da tifoso non avrei mai fatto la coppia Halilovic-Bibbins».

Lo sponsor Banco di Sardegna è in scadenza, rinnoverà?

«Scade ad agosto e stiamo parlando col direttore generale ma non vedo problematiche particolari».

Avete perso un migliaio di spettatori negli ultimi cinque anni, come mai?

«In realtà è ridotta la capienza del PalaSerradimigni. Eravamo a 5 mila, poi per varie ragioni la capienza ufficiale è scesa a 3.500 posti, 500 posti la soglia sopra il minimo per il campionato».

A proposito, al PalaSerradimigni non si vedono operai, preoccupato?

«Sì, siamo preoccupati, perché abbiamo presenziato alla consegna del cantiere qualche mese fa e a oggi non è stato ancora nominato il direttore dei lavori, e a questo giro dobbiamo togliere il tetto. Il parquet va cambiato ma lo conserveremo perché rappresenta la nostra storia».

La Dinamo Women cambia guida, cosa succede ora?

«Il nuovo allenatore è Paolo Citrini, che è stato un grande allenatore, in questi anni ci ha dato una mano per il settore comunicazione ora può tornare alla sua passione originale».

