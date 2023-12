Dinamo promossa tra le migliori 16 

Namur 52

Dinamo Sassari 63

Basket Namur Capitali : Hartmann 4, Perisa 9, Rodrigues 2, Whitted 6. Zelnyte 8, Bully 2, Chirishungu ne, Daniel 8, Davreux ne, Defosset 11, Hucorne 2, Remacle ne. All. Arajo.

Banco di Sardegna SS : Raca 9, Carangelo 18, Crudo, Toffolo, Kaczmarczyk 2, Hollingshead 19, Joens 11, Spiga ne, Fara ne, Togliani 4. All. Restivo.

Parziali : 8-19; 25-37; 39-52.

Note . Tiri liberi: Namur 5/9; Sassari 15/24. Percentuali di tiro: Namur 21/67 (5/21 da tre, ro 14 rd 25); Sassari 20/58 (8/26 da tre, ro 15 rd 33).

Tra le 16 squadre più forti dell'Eurocup femminile. La Dinamo Women raggiunge lo storico traguardo degli ottavi di finale della coppa europea. Lo fa con autorità in una gara dove da subito prende un vantaggio in doppia cifra e lo mantiene sino alla fine, espugnando il parquet belga del Namur per 63-52, scarto superiore al +6 ottenuto al PalaSerradimigni. La formazione di restivo affronterà negli ottavi le francesi del Lattes-Montpellier: 11 gennaio gara al PalaSerradimigni e 18 gennaio ritorno in Francia. Il glorioso 2023 non è però ancora finito perché domani la squadra sassarese ospita il San Martino di Lupari e avrà 24 ore scarse per recuperare le fatiche della trasferta.

Eccellente l'avvio difensivo della Dinamo Women che ha concesso alle belghe soltanto 2 punti nei primi 5 minuti: 2-10 il primo parziale. Da quel momento in poi la formazione di Restivo ha giocato con sicurezza, anche perché una Hollingshead in serata brillante (oltre ai 19 punti anche 16 rimbalzi) ha infilato 5 triple.

