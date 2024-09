Dinamo, profilo basso 

sASSARI. Voglia di ricominciare, di ritrovare una squadra che riaccenda l'entusiasmo. Nell'inedita location di piazza Fiume, la Dinamo ha ripreso la consuetudine di presentarsi alla città. Serata freddina, compensata dai cori del Commando che hanno provato a scaldare i tre-quattrocento tifosi presenti. «Non promettiamo vittorie, ma una squadra che dà tutto in campo», ha detto l'amministratore delegato Francesco Sardara. A parte l'obiettivo di superare i preliminari di Champions, nessuno ha menzionato l'ingresso nelle prime otto all'andata, per ritornare a disputare la Coppa Italia, e soprattutto l'arrivo tra le prime otto alla fine del campionato, per giocarsi i playoff scudetto, magari provando a centrare di nuovo le semifinali come accaduto nel 2022 e 2023, mentre l'anno scorso la formazione sassarese ha fallito entrambi i traguardi.

Presentazione snella quella condotta da Valentina Sanna e Paolo Citrini. Con la sola squadra maschile, perché quella femminile si allena a Nuoro dopo il torneo di Quartu e quella del basket in carrozzina inizierà ad ottobre e ha ancora diversi giocatori fuori dalla Sardegna.

Le dichiarazioni

Dalla felicità di «ritornare a casa» come sottolineato dal diciottenne sassarese Stefano Trucchetti a quella di giocare per un'avversaria che ha sempre ammirato come detto da Matteo Tambone: «A Cagliari ho visto un gran tifo e so che quando giocheremo a Sassari sarà incredibile». Si è sbilanciato sulla Dinamo Brian Fobbs, reduce da grandi stagioni personali in Belgio e Germania: «Ci passiamo la palla, ci guardiamo e ci parliamo, abbiamo un grande allenatore e possiamo essere una grande squadra». Ha parlato da play e da leader Justin Bibbins, un metro e settanta di altezza o poco ma davvero poco più, ma personalità ben più vistosa: «Ho scelto Sassari perché volevo giocare con coach Markovic che è stato avversario in Francia. I miei obiettivi personali coincidono con quelli della squadra».

Ha sorpreso con la sua simpatia e le battute il coach Nenad Markovic: «Per alcuni sono un allenatore che urla, per altri che fa lavorare tanto e non hanno il tempo di visitare la Sardegna, beh, è sempre colpa mia...». Nemmeno il tecnico biancoblù si è sbilanciato sui traguardi fissati, ma ha ammesso: «Sono felice di come stanno lavorando i ragazzi, vedo entusiasmo e nelle gare giocate ho visto la faccia giusta. Dobbiamo essere pronti a dare ogni goccia di sudore in ogni momento delle partite».

