Dinamo, primo test contro Cremona stasera a Nuoro 

Prima occasione per soddisfare la curiosità su una Dinamo quasi totalmente rinnovata. Al palazzetto di Nuoro (inizio alle 20) la squadra sassarese gioca l'amichevole contro Cremona, allenata dal doppio ex Cavina, che ha guidato i biancoblù in A2 e poi in A, e che schiera come play-guardia l'ex Trevor Lacey, diventato capitano dei lombardi. Se per Sassari è la prima uscita, Cremona ha già sostenuto uno scrimmage (amichevole con punteggio azzerato dopo ogni quarto) contro Verona, schierando come quintetto di partenza Davis, Booth, Jones, più Eboua e Poser, che sono più ali che pivot.

Il coach del Banco Nenad Markovic spiega: «Non ho esattamente delle aspettative per la partita contro Cremona, penseremo solo a vivere i minuti, capire la direzione del lavoro svolto in queste prime settimane e soprattutto dare la possibilità al pubblico di vedere un buon basket». Ci vorrà sicuramente del tempo per amalgamare un gruppo che propone 10 giocatori nuovi più il ritrovato Bendzius, fermo la scorsa stagione dopo l'operazione a un tendine d'Achille, che si troverà in un quintetto inedito col play tascabile Bibbins, la guardia Fobbs, l'ala piccola Sokolowski e il lungo Halilovic. Un'amichevole però può dare indicazioni sulla voglia di stare insieme, sugli istinti individuali e corali dei giocatori, sulla propensione a difendere e correre. «Gli allenamenti sono duri come devono essere», le impressioni della combo-guard Matteo Tambone, «abbiamo già iniziato a vedere le prime cose dal punto di vista tecnico, schemi, regole difensive. Ottimo impatto, molto bene fino a questo momento».

Dinamo Women

Con l'arrivo dell'americana Shaylee Gonzales la squadra femminile aspetta solo l'altra americana, Sparkle Taylor che approderà nell'isola il 4 settembre, giusto in tempo per la presentazione delle tre Dinamo (c'è anche quella di basket in carrozzina) che si svolgerà il 5 nelle tenute Sella & Mosca di Alghero. Intanto individuata la decima giocatrice: resta nel roster la giovanissima Giulietta Spiga. La Dinamo lavora al PalaSerradimigni agli ordini di coach Antonello Restivo, domenica 8 settembre si trasferirà a Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA