Dinamo, prima uscita con Cremona a Nuoro 

Sassari. La settimana di Ferragosto a Sassari e dal 18 a Nuoro dove si svolgerà gran parte del ritiro. Con l'arrivo di Bibbins e Bendzius è al completo la Dinamo 2024/25 e da qualche giorno sono iniziate le visite mediche sotto la supervisione del dottor Alessandro Boi. Unico giocatore assente, giustificato, l'esterno polacco Sokolowski impegnato sino a qualche giorno fa all'Olimpiade di Parigi col torneo di 3x3.

La prossima settimana il gruppo lavorerà in città, tra piscina, PalaSerradimigni e campi del Cus con il coach Nenad Markovic. A Nuoro la squadra lavorerà dal 18 agosto al 3 settembre. E nella città barbaricina prima amichevole stagione, contro Cremona il 28 agosto alle 20. Il 5 settembre le tre squadre (maschile, femminile e in carrozzina) verranno presentate nelle Tenute Sella&Mosca. Il 6 e 7 settembre il consueto quadrangolare City of Cagliari: venerdì semifinale contro i greci del Paok, mentre l'altra semifinale è tra Virtus Bologna e Gran Canaria. Sabato le finali. A chiudere il programma di preseason sarà il torneo internazionale a Sarajevo il 14 e il 15 settembre: gli uomini di coach Markovic affronteranno Cluj (Romania), Bosna Sarajevo e Dubai.

La stagione si aprirà il 20 settembre con il Qualification Round di Champions League ad Antalya, in Turchia. Il campionato inizierà il 29 settembre in casa contro Scafati.

