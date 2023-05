Dinamo prenditi il match ball 

Il coach Piero Bucchi si aspetta «una reazione importante da parte loro, una gara ruvida. Bisogna essere pronti a contrastarli. Sono sicuro che il palazzetto sarà gremito e caldo e ci darà una bella spinta». Dal punto di vista tattico finora Venezia ha lavorato per non concedere spazio e tempo ai tiratori biancoblù. Per Gentile «la scelta di Venezia è staccarsi meno possibile dal lato debole e cercare di limitare la circolazione di palla, quindi non è facile giocarci. Ma l’importante è produrre qualcosa di solido e corale in modo che la Reyer non possa correre, come è riuscita a fare in gara uno. Dobbiamo attaccare con equilibrio e non andare in ansia se qualcosa va storto, non guardare agli errori ma continuare a metterci energia ed entusiasmo».

Vincere oggi significa avere il match ball in casa sabato. Perdere significa ridare fiducia a Venezia che al limite può sfruttare il Taliercio per la quinta e decisiva partita. Finora sono state due gare con aspetti e soprattutto andamento diversi: equilibratissimo sino all’ultimo minuto il match d’esordio, con la vittoria in volata di Venezia, saldamente in mano al Banco dal terzo quarto in poi la seconda partita.

Sassari. «La terza gara è quella che spesso indirizza la serie»: Stefano Gentile, che di playoff ne ha giocati tanti non solo con la Dinamo, pone l’accento sulla sfida di stasera al PalaSerradimigni con inizio alle 21. Piccolo inciso, lo spostamento alle 21,30 di gara-quattro ha suscitato malumori tra i tifosi, e non agevola certo il lavoro di giornali e televisioni. Dinamo e Reyer sono uno a uno. Il Banco ha ora due partite in casa per provare a conquistare la semifinale contro Milano, che nelle prime due partite ha battuto agevolmente Pesaro e sembra avviata a chiudere la serie subito.

Sassari. «La terza gara è quella che spesso indirizza la serie»: Stefano Gentile, che di playoff ne ha giocati tanti non solo con la Dinamo, pone l’accento sulla sfida di stasera al PalaSerradimigni con inizio alle 21. Piccolo inciso, lo spostamento alle 21,30 di gara-quattro ha suscitato malumori tra i tifosi, e non agevola certo il lavoro di giornali e televisioni. Dinamo e Reyer sono uno a uno. Il Banco ha ora due partite in casa per provare a conquistare la semifinale contro Milano, che nelle prime due partite ha battuto agevolmente Pesaro e sembra avviata a chiudere la serie subito.

Vincere oggi significa avere il match ball in casa sabato. Perdere significa ridare fiducia a Venezia che al limite può sfruttare il Taliercio per la quinta e decisiva partita. Finora sono state due gare con aspetti e soprattutto andamento diversi: equilibratissimo sino all’ultimo minuto il match d’esordio, con la vittoria in volata di Venezia, saldamente in mano al Banco dal terzo quarto in poi la seconda partita.

Cosa attendersi

Il coach Piero Bucchi si aspetta «una reazione importante da parte loro, una gara ruvida. Bisogna essere pronti a contrastarli. Sono sicuro che il palazzetto sarà gremito e caldo e ci darà una bella spinta». Dal punto di vista tattico finora Venezia ha lavorato per non concedere spazio e tempo ai tiratori biancoblù. Per Gentile «la scelta di Venezia è staccarsi meno possibile dal lato debole e cercare di limitare la circolazione di palla, quindi non è facile giocarci. Ma l’importante è produrre qualcosa di solido e corale in modo che la Reyer non possa correre, come è riuscita a fare in gara uno. Dobbiamo attaccare con equilibrio e non andare in ansia se qualcosa va storto, non guardare agli errori ma continuare a metterci energia ed entusiasmo».

Variazioni

Venezia ha ancora due carte da giocare: il quintetto leggero con assieme i due “4” Brooks e Willis, soprattutto quando il centro è Stephens, meno potente di Diop; l’ingresso di De Nicolao, play che ha sempre dato fastidio a Sassari con la sua grinta. Va detto che anche la Dinamo ogni tanto ha utilizzato il quintetto con Treier e Bendzius, soprattutto per proteggere dai falli i suoi lunghi. E Sassari aspetta le triple proprio di Bendzius, rimasto all’asciutto per due match di seguito come mai gli era capitato. La formazione di Bucchi è stata brava finora a trovare alternative nel tiro dalla media, nei canestri da sotto e coi tanti rimbalzi offensivi, ma è chiaro che mettere qualche tripla già nel primo tempo aumenterebbe lo smarrimento della difesa veneziana, che invece conta sulle palle recuperate e sui tiri fuori equilibrio delle avversarie per colpire poi in transizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata