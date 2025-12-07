Dinamo più solida in casa 

Sassari. La Dinamo ha chiuso il portone d'ingresso del PalaSerradimigni agli invasori. Dopo le sconfitte con Varese, Milano e Udine, tre vittorie di fila in casa. La prima, contro Cantù, con il vice Oldoini e il nuovo coach Mrsic in tribuna, poi contro Trento e Trieste con l'allenatore croato a dirigere un gruppo che finalmente è squadra. Lo dimostrano non solo i risultati ma anche la capacità di vincere in volata, ribaltanto il trend negativo di inizio stagione.

«Ma ora se vogliamo vincere in trasferta dobbiamo essere più continui nei momenti di bel gioco, quando facciamo circolare la palla meglio», ha puntualizzato il tecnico biancoblù. Mrsic ha poi sottolineato l'aspetto principale: «Abbiamo dimostrato di poter fare a meno anche di uomini importanti». Mancava il capitano Thomas, ancora sofferente a una caviglia dopo l'infortunio a Napoli di due settimane fa. E si parla di un riferimento che va ben oltre i quasi 10 punti e 6 rimbalzi di media. Mancava anche il suo naturale cambio, Mezzanotte, fermo per un problema fisico.

L'evoluzione di Marshall

L'ala piccola biancoblù ha giocato sempre da “4” anziché da “3” che è il suo ruolo naturale. Ebbene, Marshall in 27 minuti ha segnato 23 punti con 9/13 al tiro su azione, ma soprattutto ha fornito la prestazione più solida da inizio stagione, come gestione della palla e dei tiri. “Avevo già giocato in quel ruolo, ci siamo preparati in settimana. Ricordatevi poi che questo è appena il mio secondo anno da professionista e ho molto da imparare”. Intanto sta migliorando nella costanza di rendimento: tolta la gara di Napoli (solo 10 minuti ma con problemi a una caviglia) Marshall sta viaggiando nelle ultime partite a 18 punti di media col 50% nelle triple.

Visconti c'è

Dei due nuovi acquisti è stato la guardia-ala Visconti a impressionare di più. Non a caso Mrsic lo ha tenuto in campo ben 24 minuti e lo ha utilizzato anche da “4” quando usciva Marshall. Avrà fatto anche 0/4 nelle triple (comunque in carriera ha viaggiato intorno al 32%) ma l'aspetto più utile per la Dinamo è l'energia messa in tutte le fasi del gioco, compresi i rimbalzi. Conforta avere un altro italiano oltre Vincini che ha impatto sul match.

