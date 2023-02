Dinamo più in alto dell’aquila 

AQUILA TRENTO 77

DINAMO SASSARI 95

Dolomiti Energia Trentino : Conti 5 (2/2, 0/2, 3 r.), Spagnolo 15 (4/5, 1/1), Forray 4 (1/4, 3 r.), Zangheri ne, Flaccadori 22 (4/7, 3/5, 4 r.), Udom 2 ( 2 r.), Dell'Anna ne, Ladurner 2 (1/1), Grazulis 5 (1/5, 1/4, 6 r.), Atkins 9 (3/6, 0/2, 4 r.), Lockett 13 (3/5, 1/2, 4 r.), Calamita ne. All. Molin.

Banco di Sardegna SS : Jones 10 (3/6, 1/4, 6 r.), Robinson ne, Dowe 13 (1/2, 2/3, 1 r.), Kruslin 18 (1/2, 4/5, 2 r.), Gandini ne, Devecchi (0/1 da tre), Treier 5 (1/1, 1/1), Chessa 10 (0/1, 3/5, 1 r.), Bendzius 18 (4/6, 3/7, 3 r.), Gentile 4 2/2, 4 r.), Raspino, Diop 13 (5/8, 5 r.), Stephens 4 (1/2, 3 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Giovannetti, Perciavalle e Patti.

Parziali : 15-27; 34-58; 63-75.

Note . Uscito per 5 falli Forray. Tiri liberi: Trento 21/31; Sassari 17/23. Percentuali di tiro: Trento 25/51 (6/16 da tre, ro 8 rd 20); Sassari 32/56 (14/26 da tre, ro 5 rd 22).

Un salto triplo verso il sesto posto con la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. O un salto a suon di triple.

Tiratori super

La sostanza è la stessa: in questo momento i tiratori della Dinamo sono capaci di crivellare qualsiasi difesa. Persino quella di Trento abituata a concedere meno di 76 punti. Scalate le Dolomiti col roboante punteggio di 95-77 la squadra sassarese si ritrova nei playoff e scopre di riuscire a vincere anche due partite di fila senza il play Robinson, tenuto fermo precauzionalmente.

La cronaca

Primo tempo quasi da fantascienza per efficacia difensiva e bellezza della manovra offensiva: 58 punti segnati con 10/13 da oltre l'arco e appena 34 punti incassati. La chiave in difesa è far faticare Trento e rendere marginale il centro Atkins. I trascinatori sono inizialmente Bendzius, Kruslin e Jones. Nel secondo quarto si aggiungono al festival delle triple anche Chessa e Dowe.

Lo sforzo maggiore

Magari qualcuno pensa che Trento sia stanca dall'Eurocup e provata dall'assenza dell'americano Crawford, ma proprio nel terzo quarto i padroni di casa producono lo sforzo maggiore per provare a rientrare in partita: difesa con le mani addosso e il risveglio di Flaccadori che prende coraggio anche dall'uscita per un quarto intro di Jones che lamenta dolore alla caviglia sinistra.

Ultime emozioni

La Dolomiti Energia si rifà sotto clamorosamente: dal -24 dell'intervallo a -7 in soli otto minuti. È Diop a impedire il naufragio, poi la tripla di Chessa per il nuovo vantaggio in doppia cifra. Nell'ultimo quarto emerge Dowe con due azioni che fruttano 7 punti grazie anche a un antisportivo: la Dinamo risale a +15 al 34'. La vittoria è chiusa in cassaforte con le triple di Bendzius e Kruslin.

