Dinamo, Pisano e Michele Vitali  si allenano di nuovo 

Buone notizie per la Dinamo, l’infermeria inizia a svuotarsi: l'esterno Michele Vitali e il play Riccardo Pisano si sono allenati con la squadra mercoledì sera. Il fratello minore del coach si è fermato in pre-campionato per un problema al pollice destro, ma nel frattempo ha lavorato sul piano atletico mantendnedo la condizione. Ora gli allenamenti col pallone, anche se è ancora prematuro capire se possa giocare senza timori e conseguenze. La riserva verrà sciolta probabilmente venerdì, 24 ore prima dell'anticipo al PalaSerradimigni contro Cento (inizio alle 20.30).

Per il play sassarese Riccardo Pisano invece il discorso è diverso, perché ha avuto un problema muscolare e quindi necessita di un riscaldamento accurato e bisogna valutare se aumentando l'intensità dell'allenamento non accusa fastidio.

Si tratta di due giocatori fermi da quasi due mesi. Il loro rientro in gruppo e l'eventuale utilizzo anche per pochi minuti è grasso che cola per la squadra sassarese, bersagliata dagli infortuni persino quando si è trattato di sostituire il play canadese Kaze Kajami-Keane (ancora fermo), visto che il suo successore Brandon Young si è fatto male già nel primo quarto del match di Milano contro l'Urania ed è stato sostituito dall'irlandese Sean Flood, che sabato giocherà la sua terza gara con la maglia biancoblù.

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