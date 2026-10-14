SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Basket A2M.
15 ottobre 2026 alle 00:39

Dinamo, Pisano e Michele Vitali  si allenano di nuovo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buone notizie per la Dinamo, l’infermeria inizia a svuotarsi: l'esterno Michele Vitali e il play Riccardo Pisano si sono allenati con la squadra mercoledì sera. Il fratello minore del coach si è fermato in pre-campionato per un problema al pollice destro, ma nel frattempo ha lavorato sul piano atletico mantendnedo la condizione. Ora gli allenamenti col pallone, anche se è ancora prematuro capire se possa giocare senza timori e conseguenze. La riserva verrà sciolta probabilmente venerdì, 24 ore prima dell'anticipo al PalaSerradimigni contro Cento (inizio alle 20.30).

Per il play sassarese Riccardo Pisano invece il discorso è diverso, perché ha avuto un problema muscolare e quindi necessita di un riscaldamento accurato e bisogna valutare se aumentando l'intensità dell'allenamento non accusa fastidio.

Si tratta di due giocatori fermi da quasi due mesi. Il loro rientro in gruppo e l'eventuale utilizzo anche per pochi minuti è grasso che cola per la squadra sassarese, bersagliata dagli infortuni persino quando si è trattato di sostituire il play canadese Kaze Kajami-Keane (ancora fermo), visto che il suo successore Brandon Young si è fatto male già nel primo quarto del match di Milano contro l'Urania ed è stato sostituito dall'irlandese Sean Flood, che sabato giocherà la sua terza gara con la maglia biancoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Campo largo polemico: risorse insufficienti. Espa (Abc Italia): non sono garantiti i contributi figurativi per la pensione

Caregiver, primo sì alla Camera

Sostegno a chi assiste i familiari malati. Cappellacci: risposta attesa da 20 anni 
L’intervista

Fiori, un sardo-americano rossoblù: «Giovani e stadio garanzia di crescita»

È vicepresidente del Cagliari: «Il bilancio è positivo, ora lavoriamo al bando» 
Lorenzo Piras
L’emergenza

Migranti, corto circuito tra Monastir e Olbia

Richiesta di asilo respinta ed espulsione ma i comandanti rifiutano l’imbarco 
Andrea Busia
Palazzo Chigi

Il Governo riapre sullo sconto Irpef

Si valuta l’estensione dell’aliquota al 33% oltre l’attuale soglia dei 50mila euro 