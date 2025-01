Dinamo, pericolo Trapani 

Sassari. Il derby delle isole significa per Trapani assalto al primo posto e per Sassari inizio della rincorsa all'ottavo, per centrare almeno i playoff scudetto. Si gioca stasera alle 20.30. I siciliani sono nettamente favoriti, ma la Dinamo vuole rialzare la testa dopo le sconfitte contro Varese e Cholet. Sempre assente l'alapivot Udom: è fuori dai primi di novembre per l'operazione al piede fratturato e ancora non è stata resa nota la data di rientro. Coach Markovic dovrà alternare quintetti pesanti (con Vincini pivot e Renfro alapivot) e quintetti agili (con veronesi a fare da “4”) per provare ad arginare il talento della formazione di Repesa che segna più di tutti in serie A: 92 punti.

I duelli

In cabina di regia Bibbins e Cappelletti se la vedranno contro il play Robinson (15 punti col 42% nelle triple e 6 assist) e Notae che sfiora sfiora i 13 punti. Altrettanto acceso il duello tra le guardie dove vanno menzionati il realizzatore Galloway (14 punti) e l'ex Stefano Gentile, che ha lasciato Sassari durante il campionato passato per aiutare i siciliani nei playoff promozione. Ricchissimo il reparto ali con Alibegovic, Yeboah e Petrucelli che insieme arrivano a 40 punti. Occorrerà una super prestazione non solo di Fobbs ma anche di Bendzius per riuscire a ribattere offensivamente alle bocche da fuoco dei siciliani. Come centri si alternano l'atletico Horton (9 punti e 5,5 rimbalzi) e il nazionale tedesco Pleiss, gigante di 218cm che non disdegna il tiro da fuori. Halilovic e Renfro avranno bisogno dell'aiuto di Vincini per riuscire a non subire dentro l'area come accaduto in Francia contro lo Cholet.

