Dinamo, perché non provarci? 

Sassari. A Basket City per sfidare la capolista Virtus, fatta tremare (ma non battuta) nella finale della Supercoppa e al PalaSerradimigni. Domani a Bologna (inizio alle 18) il pronostico è contro la Dinamo, che rischia di venire agganciata al quarto posto da Venezia, che ospita Varese. A tre giornate dal termine della stagione regolare la domanda è: meglio conservare il quarto posto o preoccuparsi soprattutto di arrivare al top della condizione nei playoff scudetto? Il centro biancoblù Deshawn Stephens risponde: «Giocare in casa è un vantaggio, arrivarci al massimo della forma è l'ideale».

La corsa playoff

L'altra domanda riguarda l'avversaria dei quarti scudetto: a oggi l'accoppiamento più probabile è quello con Venezia, che in virtù del +1 negli scontri diretti (maledetta la tripla di Bramos al PalaSerradimigni) è favorita se arriva a pari merito con il Banco di Sardegna. Per arrivare quinta Brindisi deve raggiungere Venezia e sfruttare il 2-0 negli scontri diretti. «Sono due squadre diverse: Venezia è più esperta e ha un roster lungo e di qualità, Brindisi ha talento ma l'esprime meglio se corre e ha entusiasmo». La terza via è chiudere al sesto posto e affrontare Tortona, che i biancoblù hanno sempre battuto in questa stagione e che fra le tre avversarie è anche quella più consona alle caratteristiche della formazione di Bucchi.

Precedenti e tattica

Nella finale della Supercoppa è stata una beffa: 69-72. La tripla di Bendzius aveva dato l'ennesimo vantaggio alla Dinamo, poi negli ultimi due minuti Bologna ha rimontato e vinto. Le prestazioni di Onuaku (18 punti e 9 rimbalzi) e Bendzius (15 punti e 7 rimbalzi) non sono bastate, anche perché il 5/23 da tre ha penalizzato Sassari. In campionato la sconfitta è arrivata con scarto simile: 69-74. Anche in questo caso buona prova dei lunghi (28 punti e 14 rimbalzi per Onuaku e Diop) ma ancora male nel tiro dalla lunga distanza con 6/21 da tre. Per Stephens è la prima volta contro la Virtus: «Contro una squadra molto forte l'unica strada è giocare come squadra, come sappiamo fare, aiutandoci in difesa e in attacco». La Virtus è forte ma non imbattibile. In casa si è fatta superare già tre volte: comprensibile la sconfitta con Milano, meno quelle contro Scafati e Napoli. Tra i lunghi della Virtus mancherà Jaiteh, ma ci sono Bako e soprattutto Shengelia, senza dimenticare l'alapivot Mickey. Abbondanza nel ruolo di play, guardie e ali: Teodosic, Mannion e Belinelli sono tre giocatori in grado di cambiare l'inerzia di qualsiasi gara.