Dinamo, per la tradizione 

Sassari. Un'imbattibilità casalinga che dura da ben 27 anni, almeno nella stagione regolare. E sarà bene mantenerla oggi nel match di mezzogiorno al PalaSerradimigni, perché battere Reggio Emilia significa per la Dinamo dare prova di avere ormai svoltato in campionato e di poter mantenere fede alle ambizioni estive. È il confronto numero 48 tra i due club che si sono sfidati per lo scudetto 2015. In testa 24-23 Sassari grazie al rotondo successo del campionato scorso per 95-63 che è anche l'unico precedente tra i due allenatori Markovic e Priftis. Come numero di ex ”vince” invece la Pallacanestro Reggiana che propone il centro Gombauld (11 punti e 4 rimbalzi in 20’ di media in biancoblù) e la guardia Michele Vitali, che nella stagione aperta con la conquista della seconda Supercoppa Italiana e poi interrotta per Covid col Banco secondo, produceva 12 punti a partita con il 50,6% da tre.

I due coach

Il tecnico ospite Dimitris Priftis fa un gran complimento ai biancoblù: «Considero la Dinamo Sassari una delle squadre più organizzate e disciplinate, soprattutto nella metà campo offensiva, dell’intera Serie A. Ha grande capacità di lettura delle situazioni e un livello molto alto di esecuzione. Inoltre, è in grado di riconoscere i punti deboli delle difese avversarie e punirle». L'allenatore di casa Markovic ribatte: «Loro hanno grande stazza nei pressi dell'area e un'ottima difesa, il controllo dei rimbalzi e l'attenzione nella transizione sono indispensabili per giocarcela contro un'avversaria molto fisica».

Confronti

Per pareggiare la stazza dei lunghi avversari sarà necessario utilizzare ancora Vincini e chiedere a Renfro di agire anche da “4”. È vero che Reggio Emilia ha vinto 7 partite contro le 4 dei sassaresi, ma ha perso contro le migliori, Brescia e Trento, mentre non ha ancora affrontato Trapani, Virtus Bologna e Milano, quindi finora ha dimostrato la propria forza solo contro avversarie della fascia media e di quella bassa.

Dal canto suo il Banco di Sardegna ha finora fatto una sola vittima illustre, Venezia, che peraltro resta nella parte destra del tabellone. Se l'è giocata in casa contro la capolista Trento, perdendo solo di 3 punti. Da quello visto finora per essere competitiva ha bisogno di un contributo in doppia cifra di almeno quattro giocatori e di un contributo difensivo di almeno sei elementi, altrimenti fatica ed è soggetta a black-out.

